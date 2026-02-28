Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura: Laga Tim Papan Atas untuk Menuju Naik Kasta

Pertandingan Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura di Stadion Sriwedari Solo Minggu (1/3) menjadi ajang untuk langkah menuju naik kasta (MI/Akhmad Safuan)

PERTANDINGAN papan atas pada Liga Championship 2025/2026 pada pekan ke-21: Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura di Stadion Sriwedari Solo Minggu (1/3) bakal menjadi pertandingan menarik, karena tuan rumah Laskar Badai Pantura dipastikan akan ngotot untuk meraih 3 poin menghadapi tim tamu Mutiara Hitam agar penuhi target naik kasta.

Pertemuan untuk ketiga kalinya antara Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari Solo Minggu (1/3) akan menjadi pertarungan menarik kedua tim, satu sisi Laskar Badai Pantura berusaha masuk tiga besar dan dapat naik kasta ke Liga Superleague, sisi lain Mutiara Hitam dengan target yang sama mengejar puncak klasmen.

Kendal Tornado FC saat ini berada di urutan 4 klasmen Liga Championship dengan mengantongi 37 poin dari 20 pertandingan yang dilakoni dengan 11 kali menang, 4 kali seri dan 5 kali kalah, sementara Persipura Jayapura berada di posisi 2 memiliki 40 poin dari 20 kali tanding dengan 12 kali menang, 4 kali seri dan 4 kali kalah.

Berdasarkan catatan, pada dua kali pertemuan Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura di kompetisi Liga Championship musim ini, Mutiara Hitam belum pernah menang saat berhadapan dengan Laskar Badai Pantura yakni skor 2-3 putaran pertama Minggu (28/9) dan skor 1-0 saat tandang di Stadion Jatidiri Semarang Sabtu (22/11).

Pada pertemuan ketiga ini, Persipura Jayapura dipastikan tidak akan menyerah begitu saja, karena harus bisa menjadi ajang balas dendam Persipura Jayapura untuk mengamankan posisi klasmen dan baik kasta, sedangkan Kendal Tornado FC dengan memanfaatkan sebagai tuan rumah juga tidak ingin kecolongan untuk merebut posisi tiga besar klasmen.

Catatan dalam 5 pertandingan terakhir Kendal Tornado FC maupun Persipura Jayapura:

Kendal Tornado FC:

22/2/2026 - Barito Putera 0 - 0 Kendal Tornado FC

15/2/2026 - Kendal Tornado FC 4 - 0 Persipal Palu

30/1/2026 - PSIS Semarang 0 - 3 Kendal Tornado FC

25/1/2026 - Kendal Tornado FC 0 - 0 Persiku Kudus

19/1/2026 - Kendal Tornado FC 4 - 0 Persipal Palu

Persipura Jayapura:

21/2/2026 - PSS Sleman 2 - 0 Persipura Jayapura

15/2/2026 - Persipura Jayapura 4 - 1 Barito Putera

30/1/2026 - Persiku Kudus 1 - 2 Persipura Jayapura

24/1/2026 - Persipura Jayapura 1 - 1 PSS Sleman

17/1/2026 - Barito Putera 1 - 1 Persipura Jayapura

Melihat statistik kedua kesebelasan ini, pada putaran ketiga Liga Championship musim ini, tidak hanya ketangguhan pensin di lapangan dipertaruhkan, kejelian dua pelatih yakni Stefan Keeltjes (Kendal Tornado FC) maupun Rahmat Darmawan (Persipura Jayapura) untuk menerapkan strategi menjadi ujian.

Pelatih Persipura Jayapura Rahmat Darmawan (RD) sebelum bertolak he Solo untuk meladeni Kendal Tornado FC mengajak seluruh pemain move on setelah kalah dari PSS Sleman 2-0, selain itu dukungan kuat suporter yang akan menggelar nonton bareng (nobar) di Jayapura pada laga ini menjadi penyemangat tim.

"Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal koordinasi lini belakang dan efektivitas penyelesaian akhir, beberapa sesi latihan intensif digelar guna meningkatkan kekompakan dan strategi permainan," ungkap Rahmad Darmawan.

Menurut Rahmat Darmawan seluruh pemain dan pelatih Persipura Jayapura saat ini fokus untuk laga kontra tuan rumah Kendal Tornado FC, karena tidak mudah melawan tim sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan dan beberapa catatan penting menjadi evaluasinya, baik dari teknik hingga mental pemain yang terus dibenahi dalam sesi latihan.

Sementara itu Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes mengatakan timnya telah siap meladeni permainan Persipura Jayapura pada Minggu (1/3), dengan memanfaatkan energi positif pada laga-laga terakhir bersiap untuk kembali memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin hingga dapat naik tiga besar.

"Meskipun demikian, diminta seluruh pemain untuk tetap bermain disiplin dan bekerja keras untuk dapat menenangkan pertandingan serta tidak meremehkan lawan," ungkap Stefan Keeltjes.

Kehadiran Pelatih Kiper Joice Sorongan ternyata juga membawa arina positif bagi Kendal Tornado FC, hal itu terbukti dalam 5 kali pertandingan terakhir gawang Try Hamdani Goentara tidak pernah kebobolan hingga semakin membuat keyakinan Laskar Badai Pantura dapat meredam permainan Persipura Jayapura besok. (AS)