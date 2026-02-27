Ilustrasi(Dok Istimewa)

LAGA lanjutan Liga Championship 2025/2026 mempertemukan Persipal Palu vs Persiku Kudus dijadwalkan Jumat (27/2) di Stadion Sriwedari Solo diperkirakan akan berlangsung menarik, karena kedua tim di bermain di tempat netral akan bermain ngotot untuk memperoleh 3 poin.

Persipal Palu berjuluk Laskar Tadulako saat ini masih berada di dasar klasmen baru mengantongi 7 poin dari 20 laga yang dijalani dengan 7 kali seri, 13 kali kalah dan tidak pernah menang, akan berusaha dapat memenangi pertandingan dengan memanfaatkan tren positif setelah berhasil menahan imbang Persiba Balikpapan 1-1 pada Senin (23/2) lalu.

Sedangkan Persiku Kudus berjuluk Laskar Macan Muria berada di posisi 7 memiliki 19 poin dari 20 kali bertanding dengan 5 kali menang, 4 kali seri dan 11 kali kalah, juga akan berusaha dapat meraih 3 poin tambahan untuk menjauh dari zona merah, setelah pada laga sebelumnya di tempat yang sama mengalahkan Persela Lamongan 1-0 pada Sabtu (21/2) lalu.

Menariknya pertandingan dijadwalkan di Stadion Sriwedari Solo menjadi tempat pertandingan karena stadion kedua tim tidak memenuhi standar untuk menggelar laga malam hari yakni sesuai regulasi musim ini, stadion untuk menggelar laga malam hari wajib memiliki penerangan minimal 1.200 lux dan laga sore hari stadion harus dilengkapi minimal 800 lux.

Pada laga Persipal Palu vs Persiku Kudus Jumat (27/2) malam tersebut, meskipun Laskar Tadulako bertindak sebagai tuan rumah, namun untuk Laskar Macan Muria lebih diuntungkan karena jarak dengan stadion lebih dekat hingga mudah dijangkau suporternya, juga lebih tanpa beban mengingat jarak point dengan tim di bawahnya masih cukup jauh.

Selain itu secara statistik dalam dua kali kedua tim di Liga Championship ini, menunjukkan Persiku Kudus masih berada di atas angin karena pada pertemuan pertama di Stadion Wergu Wetan Kudus Jumat (17/10) lalu skor imbang 1-1, namun. Pada pertemuan kedua di Stadion Gawalise di Palu Senin (12/1) Laskar Tadulako kasih telak 1-4 dari Laskar Macan Muria.

Kondisi di lapangan semua serba mungkin, meskipun pada Liga Championship musim ini Persipal Palu masih terpuruk di dasar klasmen, namun Laskar Tadulako bukan tidak mungkin akan menjadi batu ganjalan yang tidak mudah untuk ditundukkan, hal ini terbukti berhasil 7 kali menahan imbang tim yang berada di atasnya.

Bagi Persipal Palu bertemu kembali dengan Persiku Kudus tidak hanya mentargetkan kemenangan dan berhasil menambah 3 poin, karena memang dibutuhkan untuk dapat mengangkat tim yang masih di dasar klasmen sementara, juga menjadi ajang balas dendam atas kekalahan telak sebelumnya.

Pelatih Persipal Palu Andhika Mulia Pratomo mengatakan belajar dari pertandingan sebelumnya saat menghadapi Persiba Balikpapan, timnya telah melakukan evaluasi menghadapi laga selanjutnya terutama mendatangkan strategi dan kedewasaan pemain agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun.

Sementara itu Pelatih Persiku Kusus Bambang Pujo Sumantri menyatakan telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Persipal Palu pada Jumat (27/2) malam, meskipun pernah mendapatkan tim Laskar Tadulako namun Laskar Macan Muria tidak ingin meremehkan penampilan lawan.

”Kami sudah siapkan strategi dengan harapan bisa pulang membawa 3 poin untuk memperkuat posisi mengauh dari zona merah," ujar Bambang Pujo Sumantri.

Meskipun tidak datang ke Solo untuk menyaksikan langsung pertandingan, menurut Bambang Pujo Sumantri, namun dukungan suporter dan warga Kudus sangat diharapkan, sehingga Laskar Macan Muria dapat tampil konsisten di setiap laga. "Bahkan warga Kudus dan suporter Persiku Kudus akan kembali nobar di pendopo seperti pada pertandingan sebelumnya," imbuhnya. (H-2)