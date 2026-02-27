Persipal Palu vs Persiku Kudus: Laskar Macan Muria Kalahkan Laskar Tadulako 1-4

Jajannya bertanding Persipal Palu vs Persiku Kudus yang akhirnya berhasil dimenangkan Laskar Macan Muria 1-4(MI/Akhmad Safuan)

LAGA lanjutan Liga Championship 2025/2026 pada pekan 21 Persipal Palu vs Persiku Kudus di Stadion Sriwedari Solo Jumat (27/2) berlangsung penuh tekanan, Laskar Tadulako dengan 10 pemain tidak mampu menghadapi tekanan Laskar Macan Muria hingga harus takluk 1-4.

Sejak menit awal babak pertama dimulai pukul 20 30 WIB, kedua tim Persipal Palu dan Persiku Kudus sudah mulai melancarkan serangannya ke barisan belakang lawan, bahkan permainan keras sudah nampak ketika rebutan bola yang mulai mengancam ke gawang, hingga beberapa kali wasit harus memberikan peringatan.

Malapetaka bagi Persipa Palu pada menit ke-16 karena satu pemainnya mendapatkan kartu merah harus harus meninggalkan lapangan, hal ini membuat Persiku Kudus berada di atas angin dan dapat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan unggul lebih dahulu melalui titik pinalti tang dieksekusi dengan apik oleh Igor Henrique hingga skor 0-1.

Unggul jumlah pemain dan skor lebih awal, tidak mampu dimanfaatkan dengan baik Persiku Kudus, karena 10 menit kemudian Persipal Palu Gol melalui Wiraja Aulia berhasil membalas dendam mencetak gol pada menit ke-26 hingga merubah kedudukan 1-1 dan pertandingan kembali bergulir.

Mendekati menit terakhir, Laskar Macan Muria semakin menggencarkan serangan, Imam Bagus Kurnia mendapatkan umpan dari Igor Henrique langsung melepaskan tembakan bolanya ke arah mulut gawang yang tidak dapat diantisipasi kiper Laskar Tadulako hingga menjadi gol pada menit ke-43, namun wasit mempunyai keputusan lain dan menganulir.

Hingga menit terakhir wasit kemudian meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama dan memasuki masa istirahat, pertandingan Persipal Palu vs Persiku Kudus kedudukan masih tetap tetap imbang 1-1.

Memasuki babak kedua Persiku Kudus langsung menggebrak dengan melakukan tekanan terhadap Persipal Palu hingga pada menit ke-46, Imam Bagus kembali mengancam gawang Laskar Tadulako dengan sepakan keras, setelah menerima umpan terobosan dari Hugo Samir, namun bola masih bisa ditepis kiper.

Tekanan Laskar Macan Muria terus berlanjut, tetapi tendangan bebas Igor Costa pada menit ke-49 masih membentur pagar hidup yang dibangun Laskar Tadulako, demikian juga pada menit ke-50, kerja sama Imam dan Igor kembali mengancam namun belum berhasil membuahkan gol hingga skor tetap 1-1 dan baru berhasil pada menit ke-57 melalui tandukan Igor merubah skor 1-2.

Pada menit ke-60, Riki Kasamba diganjar kartu kuning setelah melanggar Hugo Samir dan tekanan semakin kuat Persiku Kudus yang unggul jumlah pemain akhirnya membuahkan hasil lagi pada menit ke-62 berawal dari sepak pojok, Igor Costa sukses menyambar bola di depan gawang dan mencetak gol hingga skor berubah 1-3.

Unggul dua gol tidak membuat Persiku Kudus puas hati, seranfan demi serangan dilancarkan terus berlanjut dan menekan pertahanan Persipal Palu yang semakin kedodoran dan kesulitan keluar dari tekanan, hingga pada menit ke-78 Igor Costa mengirimkan umpan matang kepada Imam Bagus yang langsung langsung melepaskan tendangan keras kaki kiri yang tidak mampu dibendung kiper dan merubah skor 1-4.

Hingga akhirnya wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Persipal Palu vs Persiku Kudus l, kedudukan tetap tidak berubah 1-4 untuk kemenangan Laskar Macan Muria dan membawa pulang 3 poin sesuai ditargetkan dalam laga ini. (AS)