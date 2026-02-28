Ilustrasi(Dok Istimewa)

LAGA lanjutan Liga Championship 2025/2026 memasuki pekan ke-21 mempertemukan Persiba Balikpapan vs PSIS Semarang Minggu (1/3) di Stadion Batakan, Balikpapan.diperkirajan saling ngotot untuk menang, karena kedua tim berusaha untuk menghindari zona degradasi.

Pertandingan krusial Persiba Balikpapan vs PSIS Semarang bakal menjadi laga paling menarik, mengingat keduanya saat ini pada posisi rawan untuk dapat bertahan di kompetisi Liga Championship musim depan dan dapat tergelincir di liga lebih bawah karena berada di urutan 7 dan 9 klasmen sementara.

Persiba Balikpapan berjuluk Beruang Madu saat ini berada di posisi 8 dengan memiliki 16 poin dari 20 pertandingan yang dilakoni dengan 4 kali menang, 4 kali seri dan 12 kali kalah, sedangkan PSIS Semarang berjuluk Laskar Mahesa Jenar berada di urutan 9 mengantongi 15 poin dari 20 laga yang telah dijalani dengan 4 kali menang, 3 kali seri dan 13 kali kalah.

Pada pertandingan pekan ke-21 dijadwalkan Minggu (1/3) di Stadion Batakan, Balikpapan, siapapun tim yang kalah dalam laga ini, baik Persiba Balikpapan maupun PSIS Semarang akan tetap berada di zona merah menemani Persipal Palu (7 poin) yang baru saja kalah telak dari Persiku Kudus 1-4.

Dengan posisi inilah, maka Beruang Madu dan Laskar Mahesa Jenar akan berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut dengan tampil ngotot agar menjauh dari zona merah. "Target kita tetap bertahan di Liga Championship musim depan, sehingga bertekat menang di setiap pertandingan di sisa kompetisi ini," ujar Asisten Manajer PSIS Semarang Reza Handhika.

Bahkan dalam pertandingan menghadapi Persiba Balikpapan ini, lanjut Reza Handhika, management PSIS Semarang menyiapkan bonus spesial, hal ini sebagai pemantik motivasi agar pemain tampil percaya diri dan penuh determinasi demi meraih tiga poin dan dapat bergeser naik posisi keluar dari zona degradasi.

Pelatih PSIS Semarang Andri Ramawi Putra sebelum bertolak ke Balikpapan mengatakan bertekat dapat mencuri 3 poin dan optimis dapat mengalahkan tuan rumah pada laga Minggu (1/3), karena dengan modal positif pada pertandingan sebelumnya dan juga suasana tim saat ini sangat kondusif.

Menurut Andri Ramawi Putra meskipun Persiba Balikpapan merupakan tim yang patut untuk diwaspadai, apalagi bermain dihadapan publik sendiri, namun kesiapan seluruh pemain PSIS Semarang menghadapi Beruang Madu sangat baik, baik secara mental maupun teknis permainan.

"Saya mengingatkan agar seluruh pemain tidak cepat merasa puas, percaya diri perlu tetapi tidak boleh berlebihan," ujar Andri Ramawi Putra.

Pertandingan melawan Persiba Balikpapan, ungkap Andri Ramawi, juga menjadi momen penting bagi PSIS untuk menjauh dari zona degradasi, dengan posisi dan perolehan poin saat ini maha kemenangan pada pertandingan akan menjadi kunci untuk melewati posisi di atasnya yakni Persiba Balikpapan. "Target kita jelas, yaitu megang dan bawa pulang 3 poin," imbuhnya.

Menghadapi sisa pertandingan yang tinggal sedikit lagi di musim ini, lanjut Andri Ramawi Putra, PSIS harus selalu menang agar keluar dari zona merah, sehingga tidak ada kata seri atau hanya satu poin, apalagi kalah baik itu saat bermain kandang maupun tandang.

Sementara itu Persiba Balikpapan menghadapi tim tamu PSIS Semarang tentu juga tidak ingin dipermalukan di hadapan publiknya sendiri, apalagi posisi juga cukup rawan mengingat selisih hanya 1 poin dan sangat mudah tergusur di urutan bawahnya jika kalah dalam pertandingan kali ini.

Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu juga mengaku telah menyiapkan tim denfan baik dengan melakukan latihan keras dan evaluasi menyeluruh, setelah ditahan seri 1-1 oleh Persipal Palu saat bertanding di Stadion Sriwedari Solo Senin (23/2) lalu. "Ini merupakan pertandingan krusial, maka target kita menang agar menjauh dari zona merah," tambahnya. (H-2)