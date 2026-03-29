Laga Kendal Tornado FC vs PSS Sleman Berakhir Imbang 1-1

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
DUEL papan atas pekan ke-22 Group B (timur) Liga Championship 2025/2026 Kendal Tornado FC vs PSS Sleman di Stadion Sriwedari Solo Minggu (29/3) malam berakhir imbang 1-1, gol Super Elang Jawa dibalas 1 menit kemudian oleh Laskar Badai Pantura.
Pertandingan Liga Championship pada pekan ke-22 Kendal Tornado FC vs PSS Sleman berlangsung di Stadion Sriwedari Solo Minggu (29/3) malam masih imbang 0-0, baik tim tuan rumah Laskar Badai Pantura maupun tim tamu Super Elang Jawa (Elja), saling serang sejak awal laga dan menciptakan peluang, namun tidak ada satupun gol tercipta.
Pada menit pertama pertandingan, PSS Sleman langsung membuat gebrakan dengan melancarkan serangannya ke kubu Kendal Tornado FC, bahkan menit ke-3 serangan tim tamu mengancam gawang tuan rumah, tetapi serangan kandas dan harus terhenti karena offside, hingga berbalik Laskar Badai Pantura gantian melakukan tekanan terapi belum mampu menembus pertahanan kuat Super Elang Jawa.
Sebaliknya selanjutnya pada menit ke-5 ketika PSS Sleman mebdaiat kesempatan sepak pojok dapat dengan mudah ditangkap kiper Kendal Tornado FC, demikian juga menit ke-10 ketika Laskar Badai Pantura mendapat tendangan penjuru dan umpan lambung berhasil dikuasai dan ditendang ke arah gawang Super Elja dapat ditangkap kiper.
Pada menit ke-15 ketika Kendal Tornado FC kembali mendapat sepak pojok, namun belum mempu membuahkan hasil dan bola yang berhasil direbut PSS Sleman berhasil digiring dengan seranga cepat tetapi juga kandas di kaki pemain tuan rumah yang melakukan bertahan ketat hingga sulit ditembus.
Menit ke-30 dan pada menit ke-41 giliran Kendal Tornado FC mendapat tendangan bebas, namun bisa dibendung oleh lini belakang PSS Sleman hingga wasit Ginanjar Rahman Latief meniup peluit akhir babak pertama skor masih imbang 0-0.
Memasuki babak kedua, pertandingan berlanjut seperti pada babak kedua tim papan atas Liga Championship ini saling serang dan saling mengancam kubu lawan, hingga PSS melakukan sejumlah pergantian sejumlah pemain yakni Ichsan Pratama dan Saiful Djoge masuk menggantikan M Kanu dan Terens Puhiri.
Pada menit ke-51 tim tamu PSS Sleman berhasil membukukan kemenangan melalui gol yang dicetak Riko Simanjuntak setelah memanfaatkan umpan assist dari Gustavo Tocantins hingga merubah skor 0-1, namun pada menit ke-52 Kendal Tornado menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dicetak Dimas Sukarno setelah memanfaatkan umpan set piece Yudha Alkanza.
Pada menit ke-76 melalui umpan silang diperoleh penyerang PSS Sleman Riko Simanjuntak yang tejah berdiri bebas di depan gawang Kendal Tornado FC berhasil melesatkan tendangan ke arah gawang, tetapi bola mampu ditepis penjaga gawang Try Hamdani.hingga skor tidak berubah 1-1.
Hingga wasit meniup peluit panjang, duel tim papan atas Liga Championship Kendal Tornado FC vs PSS Sleman kedudukan tidak berubah, berbagi angka 1-1, maha hasil ini PSS Sleman tetap bertengger di puncak klasmen sementara dengan mengantongi 46 poin, sedangkan Kendal Tornado FC melorot ke urutan 4 memiliki 41 poin di bawah Barito Putra dengan 42 poin. (H-2)
