Kendal Tornado FC vs PSS Sleman Menjadi Ajang Pembuktian Tim Papan Atas

LAGA lanjutan papan atas Group B (Timur) Liga Championship 2025/2026 Kendal Tornado FC vs PSS Sleman digelar di Stadion Sriwedari Solo Minggu (29/3) malam diperkirakan akan menjadi pertandingan menarik, karena kedua tim tidak ingin kecolongan dan bertekat untuk naik kasta ke Liga Championship di musim kompetisi mendatang.

Tuan rumah Kendal Tornado FC berjuluk Laskar Badai Pantura saat ini berada di urutan 3 klasmen sementara mengantongi 40 poin dari 21 pertandingan yang dilakoni yakni 12 kali menang, 4 kali seri dan 5 kali kalah bertekad cntuk kembali dapat menyapu seluruh sisa pertandingan di musim kompetisi ini.

Sedangkan tim tamu PSS Sleman berjuluk Super Elang Jawa berada di puncak klasmen memiliki 45 poin dari 21 pertandingan telah dijalani dengan 13 kali menang, 6 kali seri dan 2 kali kalah, juga bertekad untuk dapat memenangi pertandingan ini, sekaligus membalas dendam atas kekalahan sebelumnya.

Melihat empat pertandingan terakhir yang dilakoni baik Laskar Badai Pantura maupun Super Elang Jawa cukup menarik dan sama-sama berada pada tren positif, yakni mempunyai nilai yang sama yakni 3 kali menang dan 1 kali seri, menjadikan keduanya mempunyai harapan dan peluang yang sama untuk dapat menenangkan laga kali ini.

"Kami telah siap dalam pertandingan menghadapi tim tamu PSS Sleman Minggu (29/3) besok, performa seluruh pemain sangat baik setelah liburan lebaran dan tetap disiplin menjalani program latihan," kata Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes.

Menghadapi tim Super Elang Jawa, ungkap Stefan Keeltjes, tim Laskar Badai Pantura ingin kembali mengulangi kemenangan pada pertemuan sebelumnya, sehingga dengan memaksimalkan 5 kali sesi latihan sebelum laga, diharapkan dapat semakin mengasah ketajaman pemain. "Tentu ada strategi yang disiapkan menghadapi laga besok," imbuhnya.

Melanjutkan trend positif dan mendapat 3 poin tambahan, menurut Stefan Keeltjes, menjadikan peluang Kendal Tornado FC untuk dapat naik kasta pada musim kompetisi mendatang cukup besar, karena kemenangan dalam laga ini juga akan semakin mendekatkan posisi dengan puncak klasmen.

Direktur Teknik PSS Sleman Pieter Huistra menyatakan kesiapan tim Super Elang Jawa menghadapi Kendal Tornado FC dengan memfokuskan mengasah aspek taktis, khususnya dalam membongkar pertahanan lawan, seperti mencoba beberapa umpan silang, tendangan bebas, melakukan operan saat melakukan serangan.

"Kendal Tornado FC adalah tim yang bagus, sehingga kita harus sangat tajam, kita harus tampil baik, kami mencatat dalam dua kali pertemuan sebelumnya satu kali menang dan satu kali kalah, pertandingan ini akan menjadi pembuktian siapa yang lebih kuat," ujar Pieter Huistra.

Menghadapi Laskar Badai Pantura, lanjut Pieter Huistra, bukan hal yang mudah dan merupakan lawan yang dapat diremehkan, sehingga diingatkan kepada seluruh pemain untuk tampil maksimal demi mengamankan kemenangan. "Hampir seluruh pemain berada dalam kondisi fit, kecuali dua pemain yang masih menjalani pemulihan pasca operasi," tambahnya. (H-2)