De la Fuente: Spanyol Tak Kekurangan Pencetak Gol

Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente(AFP)

PELATIH timnas Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kekuatan utama timnya terletak pada melimpahnya pemain tajam di lini depan. Pernyataan itu dilontarkannya setelah La Furia Roja menaklukkan Serbia dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga uji coba, Sabtu (28/3) dini hari.

“Kami beruntung. Spanyol tidak pernah kekurangan pencetak gol,” ucap De la Fuente.

Kemenangan tersebut menegaskan status Spanyol sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Penampilan solid ditunjukkan sepanjang pertandingan, dengan efektivitas serangan menjadi pembeda.

Mikel Oyarzabal menjadi bintang lapangan lewat dua gol yang dicetaknya. Gol pertama lahir dari skema apik yang diawali pergerakan Lamine Yamal, sebelum diselesaikan Oyarzabal dengan tembakan keras.

Dia kemudian menggandakan keunggulan jelang turun minum lewat sepakan jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Serbia Vanja Milinkovic-Savic.

Gol ketiga Spanyol dicetak oleh debutan Victor Munoz yang masuk dari bangku cadangan. Winger Osasuna itu menutup kemenangan sekaligus menandai debutnya dengan manis.

Laga ini sendiri digelar sebagai pengganti partai Finalissima antara Spanyol dan Argentina yang batal terlaksana. Duel yang semula dijadwalkan berlangsung di Qatar itu urung digelar setelah situasi konflik di Timur Tengah memaksa perubahan rencana.

Berkat kemenangan tersebut, Spanyol menjaga momentum positif jelang laga berikutnya menghadapi Mesir di Barcelona pada 31 Maret mendatang.

(AFP)