De la Fuente: Spanyol Tak Kekurangan Pencetak Gol

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PELATIH timnas Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kekuatan utama timnya terletak pada melimpahnya pemain tajam di lini depan. Pernyataan itu dilontarkannya setelah La Furia Roja menaklukkan Serbia dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga uji coba, Sabtu (28/3) dini hari.
“Kami beruntung. Spanyol tidak pernah kekurangan pencetak gol,” ucap De la Fuente.
Kemenangan tersebut menegaskan status Spanyol sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Penampilan solid ditunjukkan sepanjang pertandingan, dengan efektivitas serangan menjadi pembeda.
Mikel Oyarzabal menjadi bintang lapangan lewat dua gol yang dicetaknya. Gol pertama lahir dari skema apik yang diawali pergerakan Lamine Yamal, sebelum diselesaikan Oyarzabal dengan tembakan keras.
Dia kemudian menggandakan keunggulan jelang turun minum lewat sepakan jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Serbia Vanja Milinkovic-Savic.
Gol ketiga Spanyol dicetak oleh debutan Victor Munoz yang masuk dari bangku cadangan. Winger Osasuna itu menutup kemenangan sekaligus menandai debutnya dengan manis.
Laga ini sendiri digelar sebagai pengganti partai Finalissima antara Spanyol dan Argentina yang batal terlaksana. Duel yang semula dijadwalkan berlangsung di Qatar itu urung digelar setelah situasi konflik di Timur Tengah memaksa perubahan rencana.
Berkat kemenangan tersebut, Spanyol menjaga momentum positif jelang laga berikutnya menghadapi Mesir di Barcelona pada 31 Maret mendatang.
(AFP)
Spanyol tampil dominan saat melumat Serbia 3-0 dalam laga uji coba. Mikel Oyarzabal cetak dua gol, sementara debutan Victor Munoz turut mencatatkan nama di papan skor.
Preview lengkap Spanyol vs Serbia 27 Maret 2026. Simak prediksi susunan pemain, statistik kunci, dan jadwal tanding di Estadio de la Ceramica.
Pemanggilan ke timnas Spanyol ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan internasional Cristhian Mosquera karena pemain Arsenal itu juga memiliki paspor Kolombia.
Finalissima, yang mempertemukan juara Piala Eropa dan juara Copa America, berpotensi besar dipindahkan dari Qatar ke Eropa akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Keberhasilan Aitana Bonmatí meraih trofi FIFA ini menyusul raihan Ballon d'Or ketiganya yang ia dapatkan pada September lalu.
Timnas Serbia mengakhiri kualifikasi Piala Dunia dengan kemenangan 2-1 atas Latvia di Leskovac. Laga ini menjadi kemenangan pertama bagi pelatih baru Veljko Paunovic.
Timnas Inggris memperpanjang rekor sempurna mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas timnas Serbia, Jumat (14/11) dini hari WIB.
Berkat kemenangan atas timnas Serbia, timnas Albania hanya tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket play-off Piala Dunia 2026.
