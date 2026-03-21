Cristhian Mosquera Dipanggil ke Timnas Spanyol Jelang Piala Dunia 2026

Bek tengah Arsenal Cristhian Mosquera(AFP/Glyn KIRK)

PELATIH timnas Spanyol, Luis de la Fuente, resmi memanggil bek tengah Arsenal, Cristhian Mosquera, untuk memperkuat skuad senior La Furia Roja. Pengumuman ini dirilis oleh Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) pada Jumat (20/3) waktu setempat, guna menghadapi jendela internasional FIFA, akhir Maret ini.

Pemanggilan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan internasional Mosquera. Pemain berusia 21 tahun yang juga memiliki paspor Kolombia ini sebelumnya telah mencatatkan 14 penampilan bersama timnas U-21 Spanyol.

Meski dipanggil untuk laga Maret ini, secara regulasi Mosquera secara teknis masih berhak berpindah federasi ke Kolombia di masa depan selama belum memenuhi syarat batas penampilan kompetitif tertentu.

Profil dan Kejutan Skuad

Mosquera bergabung dengan Arsenal dari Valencia pada Juli tahun lalu dengan nilai transfer sekitar 13 juta pound sterling.

Musim ini, ia telah tampil sebanyak 25 kali bagi The Gunners, meski lebih sering berperan sebagai pelapis duo bek utama, William Saliba dan Gabriel Magalhaes.

Selain Mosquera, kejutan muncul dengan dipanggilnya penyerang Osasuna, Victor Munoz. Berbeda dengan Mosquera yang lama di tim junior, Munoz mendapat panggilan perdana meski belum pernah memperkuat Spanyol di level usia mana pun.

Di sisi lain, Luis de la Fuente memilih untuk tidak menyertakan gelandang Barcelona, Gavi, yang diketahui baru saja pulih dari cedera panjang.

Agenda Pertandingan

Spanyol dijadwalkan menjamu Serbia pada 27 Maret dan Mesir pada 31 Maret. Laga ini menjadi persiapan terakhir bagi Spanyol sebelum berlaga di Piala Dunia 2026.

Awalnya, Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina dalam laga Finalissima di Qatar.

Namun, pertandingan tersebut dibatalkan menyusul situasi di Timur Tengah yang memanas. Pada putaran final Piala Dunia 2026 nanti, Spanyol tergabung di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.

Daftar Skuad Timnas Spanyol:

Kiper: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad), Joan Garcia (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Alex Baena (Atletico Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta), Lamine Yamal (Barcelona). (Ant/Z-1)