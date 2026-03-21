Cristhian Mosquera Dipanggil ke Timnas Spanyol Jelang Piala Dunia 2026

PELATIH timnas Spanyol, Luis de la Fuente, resmi memanggil bek tengah Arsenal, Cristhian Mosquera, untuk memperkuat skuad senior La Furia Roja. Pengumuman ini dirilis oleh Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) pada Jumat (20/3) waktu setempat, guna menghadapi jendela internasional FIFA, akhir Maret ini.
Pemanggilan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan internasional Mosquera. Pemain berusia 21 tahun yang juga memiliki paspor Kolombia ini sebelumnya telah mencatatkan 14 penampilan bersama timnas U-21 Spanyol.
Meski dipanggil untuk laga Maret ini, secara regulasi Mosquera secara teknis masih berhak berpindah federasi ke Kolombia di masa depan selama belum memenuhi syarat batas penampilan kompetitif tertentu.
Mosquera bergabung dengan Arsenal dari Valencia pada Juli tahun lalu dengan nilai transfer sekitar 13 juta pound sterling.
Musim ini, ia telah tampil sebanyak 25 kali bagi The Gunners, meski lebih sering berperan sebagai pelapis duo bek utama, William Saliba dan Gabriel Magalhaes.
Selain Mosquera, kejutan muncul dengan dipanggilnya penyerang Osasuna, Victor Munoz. Berbeda dengan Mosquera yang lama di tim junior, Munoz mendapat panggilan perdana meski belum pernah memperkuat Spanyol di level usia mana pun.
Di sisi lain, Luis de la Fuente memilih untuk tidak menyertakan gelandang Barcelona, Gavi, yang diketahui baru saja pulih dari cedera panjang.
Spanyol dijadwalkan menjamu Serbia pada 27 Maret dan Mesir pada 31 Maret. Laga ini menjadi persiapan terakhir bagi Spanyol sebelum berlaga di Piala Dunia 2026.
Awalnya, Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina dalam laga Finalissima di Qatar.
Namun, pertandingan tersebut dibatalkan menyusul situasi di Timur Tengah yang memanas. Pada putaran final Piala Dunia 2026 nanti, Spanyol tergabung di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.
Kiper: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad), Joan Garcia (Barcelona).
Bek: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).
Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona).
Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Alex Baena (Atletico Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta), Lamine Yamal (Barcelona). (Ant/Z-1)
Cristhian Mosquera mengalami cedera tersebut saat Araenal menang 2-0 atas Brentford di laga Liga Primer Inggris, tengah pekan lalu.
Klub asal London Utara Arsenal resmi merekrut bek tengah muda milik Valencia, Cristhian Mosquera, dengan mahar awal sekitar €15 juta atau sekitar Rp270 miliar.
Cristhian Mosquera tampil impresif dengan 90 penampilan untuk Valencia, termasuk 37 kali bermain penuh dari 38 laga La Liga musim lalu.
Arsenal telah menyepakati kesepakatan verbal dengan Valencia untuk transfer Cristhian Mosquera, dengan biaya awal sekitar 15 juta euro ditambah bonus yang bisa mencapai total 20 juta euro.
Menurut Mikel Arteta, Eberechi Eze kini telah menemukan ritme permainan yang selaras dengan filosofi Arsenal.
Arsenal melaju ke perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menumbangkan Bayer Leverkusen 2-0 (Agregat 3-1) melalui gol Eberechi Eze dan Declan Rice.
Preview Arsenal vs Bayer Leverkusen leg 2 16 besar Liga Champions 2026. Skor agregat 1-1, Arsenal diunggulkan di Stadion Emirates.
Leandro Trossard absen saat Arsenal membungkam Everton 2-0 di ajang Liga Primer Inggris, Minggu (15/3) lalu.
Berbekal hasil imbang pada pertemuan pertama di Jerman, tim asuhan Mikel Arteta berada di posisi yang lebih baik untuk mengamankan tiket ke perempat final
