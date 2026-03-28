Belanda vs Norwegia: Oranje Menang Tipis, Tijjani Reijnders Jadi Penentu di Amsterdam

TIM nasional Belanda mengawali rangkaian laga internasional bulan Maret dengan hasil positif. Skuad asuhan Ronald Koeman sukses mencatatkan kemenangan tipis 2-1 atas Norwegia dalam laga persahabatan yang digelar di Johan Cruyff ArenA, Amsterdam.

Pertandingan ini diwarnai dengan kejutan dari Ronald Koeman yang memberikan debut starter kepada talenta muda AZ Alkmaar berusia 20 tahun, Kees Smit. Di lini depan, Belanda mengandalkan kombinasi Donyell Malen dan Cody Gakpo untuk membongkar pertahanan lawan.

Kejutan Awal dari Norwegia

Norwegia tampil tanpa megabintang mereka, Erling Haaland, yang diberikan waktu istirahat oleh pelatih Ståle Solbakken. Meski tanpa Haaland, Norwegia justru mampu mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-24.

Baca juga : Preview Belanda vs Norwegia: Ujian Oranje di Amsterdam Tanpa Depay

Andreas Schjelderup memanfaatkan ruang kosong setelah melewati pengawalan Denzel Dumfries. Penyerang sayap Benfica tersebut melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau kiper Belanda, Bart Verbruggen. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Respons Cepat Sang Kapten

Tertinggal satu gol membuat Belanda meningkatkan intensitas serangan. Rentetan peluang dari Gakpo dan Malen sempat dimentahkan oleh kiper Norwegia, Ørjan Nyland. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-35 melalui skema bola mati.

Kapten tim, Virgil van Dijk, tampil sebagai inspirator kebangkitan. Pemain Liverpool tersebut memenangi duel udara dan melepaskan sundulan tajam yang merobek jala gawang Norwegia, mengubah skor menjadi imbang 1-1 hingga turun minum.

Baca juga : Ronald Koeman Optimistis Timnas Belanda Bisa Buat Kejutan di Piala Dunia 2026

Dominasi Babak Kedua dan Gol Reijnders

Memasuki babak kedua, Belanda langsung menggebrak. Hanya butuh waktu singkat bagi tuan rumah untuk membalikkan keadaan. Berawal dari pergerakan Denzel Dumfries yang jeli melihat posisi rekan setimnya, ia mengirimkan umpan akurat kepada Tijjani Reijnders yang berdiri bebas di dalam kotak penalti.

Tanpa kesalahan, gelandang bernomor punggung 14 tersebut melepaskan tembakan keras yang menaklukkan Nyland. Skor berbalik menjadi 2-1 untuk keunggulan Belanda.

Norwegia sempat mencoba memberikan perlawanan dan mendominasi penguasaan bola selama lima menit beruntun menjelang satu jam laga berjalan. Namun, pertahanan disiplin Belanda membuat tim tamu gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di periode tersebut.

Pemain pengganti, Brian Brobbey, nyaris menambah keunggulan Belanda di sisa 15 menit terakhir saat menyambut umpan silang Cody Gakpo, namun bolanya masih melipir tipis dari gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, keunggulan 2-1 untuk Belanda tetap bertahan.

Agenda Selanjutnya

Belanda tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Ronald Koeman dan anak asuhnya dijadwalkan akan menjamu Ekuador dalam laga uji coba berikutnya yang akan berlangsung di Eindhoven pada Selasa, 31 Maret mendatang. (Flash Score/Z-2)