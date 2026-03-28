Belanda vs Norwegia: Oranje Menang Tipis, Tijjani Reijnders Jadi Penentu di Amsterdam

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Belanda mengawali rangkaian laga internasional bulan Maret dengan hasil positif. Skuad asuhan Ronald Koeman sukses mencatatkan kemenangan tipis 2-1 atas Norwegia dalam laga persahabatan yang digelar di Johan Cruyff ArenA, Amsterdam.
Pertandingan ini diwarnai dengan kejutan dari Ronald Koeman yang memberikan debut starter kepada talenta muda AZ Alkmaar berusia 20 tahun, Kees Smit. Di lini depan, Belanda mengandalkan kombinasi Donyell Malen dan Cody Gakpo untuk membongkar pertahanan lawan.
Norwegia tampil tanpa megabintang mereka, Erling Haaland, yang diberikan waktu istirahat oleh pelatih Ståle Solbakken. Meski tanpa Haaland, Norwegia justru mampu mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-24.
Andreas Schjelderup memanfaatkan ruang kosong setelah melewati pengawalan Denzel Dumfries. Penyerang sayap Benfica tersebut melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau kiper Belanda, Bart Verbruggen. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Tertinggal satu gol membuat Belanda meningkatkan intensitas serangan. Rentetan peluang dari Gakpo dan Malen sempat dimentahkan oleh kiper Norwegia, Ørjan Nyland. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-35 melalui skema bola mati.
Kapten tim, Virgil van Dijk, tampil sebagai inspirator kebangkitan. Pemain Liverpool tersebut memenangi duel udara dan melepaskan sundulan tajam yang merobek jala gawang Norwegia, mengubah skor menjadi imbang 1-1 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Belanda langsung menggebrak. Hanya butuh waktu singkat bagi tuan rumah untuk membalikkan keadaan. Berawal dari pergerakan Denzel Dumfries yang jeli melihat posisi rekan setimnya, ia mengirimkan umpan akurat kepada Tijjani Reijnders yang berdiri bebas di dalam kotak penalti.
Tanpa kesalahan, gelandang bernomor punggung 14 tersebut melepaskan tembakan keras yang menaklukkan Nyland. Skor berbalik menjadi 2-1 untuk keunggulan Belanda.
Norwegia sempat mencoba memberikan perlawanan dan mendominasi penguasaan bola selama lima menit beruntun menjelang satu jam laga berjalan. Namun, pertahanan disiplin Belanda membuat tim tamu gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di periode tersebut.
Pemain pengganti, Brian Brobbey, nyaris menambah keunggulan Belanda di sisa 15 menit terakhir saat menyambut umpan silang Cody Gakpo, namun bolanya masih melipir tipis dari gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, keunggulan 2-1 untuk Belanda tetap bertahan.
Belanda tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Ronald Koeman dan anak asuhnya dijadwalkan akan menjamu Ekuador dalam laga uji coba berikutnya yang akan berlangsung di Eindhoven pada Selasa, 31 Maret mendatang. (Flash Score/Z-2)
GELANDANG timnas Belanda Tijjani Reijnders mengaku tak sabar untuk bisa melakoni Piala Dunia 2026 pertamanya.
Jerman dan Belanda lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Slowakia dan Lithuani dalam laga kualifikasi zona eropa diwarnai debut gol Assan Ouedraogo.
Timnas Belanda memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah mencatat kemenangan meyakinkan atas Lithuania.
Dua gol Erling Haaland seakan sudah cukup mengantarkan the Citizens pulang dengan tiga poin namun penalti Eric Dier di menit ke-90 menggagalkan ambisi mereka
Tijjani Reijnders meminta dukungan penuh Bobotoh untuk adiknya, Eliano Reijnders, yang memulai petualangan baru di Indonesia bersama Persib.
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, ungkap rasa kecewa setelah The Reds takluk 1-2 dari Wolves. Ia menyoroti pengambilan keputusan yang buruk di lapangan.
Kekalahan 2-1 dari Wolves menjadi alarm bahaya bagi Liverpool. Arne Slot keluhkan "cerita lama" saat The Reds terancam absen dari Liga Champions.
Pelatih Arne Slot menegaskan keberuntungan kini berpihak dan performa tim semakin positif di Liga Primer Inggris.
Kapten Liverpool Virgil van Dijk menegaskan pentingnya menjaga tren positif saat timnya menjamu West Ham United di Anfield. Laga Liverpool vs West Ham digelar pada Sabtu (28/2) pukul 22.00 WIB.
Berkat kemenangan atas Sunderland, Liverpool menduduki peringkat enam klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan 42 poin dari 26 laga.
