Persiapan ASEAN Futsal Championship 2026: Hector Souto Panggil 19 Pemain untuk Pelatnas

Pemain Timnas futsal Indonesia menyapa pendukung usai mengalahkan Timnas futsal Jepang pada pertandingan semifinal AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).( ANTARA/Asprilla Dwi Adha)

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) resmi mengumumkan pemanggilan 19 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan menghadapi ajang bergengsi ASEAN Futsal Championship 2026.

Daftar ini dirilis oleh pelatih kepala timnas futsal Indonesia, Hector Souto, setelah melalui proses seleksi ketat bersama jajaran staf teknis.

Pemusatan latihan ini dirancang sebagai fondasi utama untuk menyatukan visi dan mematangkan strategi tim. Hector Souto menegaskan bahwa fokus utama dalam periode ini adalah membangun kedekatan antar-pemain serta mematangkan taktik sebelum bertarung di level Asia Tenggara.

“Fokus kami sekarang adalah membangun chemistry dan taktik yang solid di pemusatan latihan demi meraih hasil maksimal di ASEAN Futsal Championship 2026,” ujar Souto dalam keterangan resmi, Senin (16/3).

Souto menambahkan bahwa pemusatan latihan bukan sekadar rutinitas fisik, melainkan tahap krusial untuk menciptakan kekompakan tim.

Ia berharap para pemain dapat menyerap visi permainan yang diinginkan tim pelatih agar siap tampil maksimal saat pertandingan resmi dimulai.

“Pemusatan latihan ini akan menjadi fondasi penting untuk menyatukan visi permainan kami di pertandingan,” tambahnya.

Komposisi Skuad dari Kompetisi Domestik

Skuad yang dipanggil kali ini merepresentasikan kekuatan terbaik dari kompetisi kasta tertinggi, Pro Futsal League. Para pemain berasal dari tujuh klub berbeda, yakni Unggul FC, BlackSteel FC, Cosmo JNE, Pangsuma FC, Bintang Timur Surabaya FC, FAFAGE Banua FC, serta Kuda Laut Nusantara.

Di sektor pertahanan, Souto memanggil tiga penjaga gawang tangguh, termasuk nama senior Muhammad Albagir.

Sementara untuk posisi anchor, Dewa Rizki dan Peter Junior dipercaya untuk menjaga kedalaman tim.

Sektor flank dan pivot juga diisi oleh kombinasi pemain berpengalaman dan talenta dinamis guna memberikan fleksibilitas taktik di lapangan.

Daftar Lengkap 19 Pemain Pelatnas Timnas Futsal Indonesia:

Kiper:

Angga Ariansyah (Unggul FC)

Muhammad Albagir (BlackSteel FC)

Rizky Afsana (Cosmo JNE)

Anchor:

Dewa Rizki (Cosmo JNE)

Peter Junior (BlackSteel FC)

Singgih Romana Jati (Flank/Anchor)

All Around & Flank:

Dipo Arrahman (Pangsuma FC) - All Around

M. Farhan (Pangsuma FC) - All Around

Guntur Sulistyo (Bintang Timur Surabaya FC) - Flank Kaki Kanan

Yogi Saputra (Pangsuma FC) - Flank Kaki Kanan

M. Rizky Fauzan (FAFAGE Banua FC) - Flank Kaki Kanan

Imam Anshori (Pangsuma FC) - Flank Kaki Kiri

Andarias Kareth (FAFAGE Banua FC) - Flank Kaki Kiri

Adityas Priambudi (BlackSteel FC) - Flank Kaki Kiri

Ardiansyah Runtuboy (Bintang Timur Surabaya FC) - Flank Kaki Kiri

Pivot: