Hector Souto Jadikan Piala AFF Futsal 2026 Fase Regenerasi Timnas Menuju Piala Dunia 2028

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto(Dok.Antara)

PELATIH Kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menegaskan bahwa ajang Piala AFF Futsal 2026 akan menjadi tonggak baru bagi regenerasi skuad Garuda. Fokus utama Souto kini beralih pada pengembangan pemain muda sebagai investasi jangka panjang menuju ambisi besar lolos ke Piala Dunia 2028 dan 2032.

Hector menyampaikan strategi pembaruan skuad dengan memberi ruang bagi pemain muda dan wajah baru guna memperkuat kedalaman tim.

Setelah membawa timnas mencatat capaian signifikan dalam satu setengah tahun terakhir, ia kini berfokus memperluas pool pemain menjadi 30 hingga 40 nama yang siap dipanggil kapan saja.

Pada pemusatan latihan singkat selama sepekan di Jakarta, sebanyak 19 pemain mengikuti program latihan usai berakhirnya Professional Futsal League dan bulan Ramadan.

Menghadapi turnamen dengan persiapan terbatas, Hector menekankan pentingnya pengalaman bertanding dibanding sekadar hasil akhir.

"Saya tidak terlalu khawatir tentang hasil akhir. Saya ingin melihat mereka membuktikan diri dalam kompetisi nyata yang penuh tekanan, bukan sekadar laga persahabatan. Tentu saja, target kami adalah mencapai babak semifinal, dan setelah itu kami akan berjuang keras untuk hasil yang lebih baik lagi," ujar Hector dalam keterangannya.

Dalam pemilihan pemain, Hector melakukan perombakan komposisi dibanding skuad di ajang AFC sebelumnya. Ia hanya mempertahankan dua pemain muda, yakni Yogi Saputra dan Dewa Rizki.

Selain itu, sejumlah pemain yang sebelumnya absen kembali dipanggil, termasuk Guntur Sulistyo, untuk dievaluasi. Hector juga memasukkan pemain berusia 19 tahun, M Farhan, sebagai bagian dari investasi jangka panjang.

"Kami menyadari ada kekurangan jumlah pemain di rentang usia 18 hingga 24 tahun di PFL saat ini, dan kami mendorong klub-klub untuk berani memberi mereka menit bermain," jelasnya.

Untuk meningkatkan daya saing, Timnas Futsal Indonesia juga dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Spanyol dengan menghadapi klub-klub divisi utama, termasuk Palma Futsal. Selain itu, tim juga akan mengikuti turnamen di Brasil pada Oktober.

“Pergi ke Spanyol dan Brasil adalah eksposur terbaik yang bisa didapatkan oleh para pemain kita. Jika kita ingin mengembangkan tim nasional lebih jauh dan meyakinkan banyak orang bahwa futsal adalah karir profesional yang menjanjikan, kita harus memberi mereka kesempatan bertanding di level tertinggi,” tutup Hector.

Timnas Futsal Indonesia akan melanjutkan pemusatan latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Thailand pekan depan untuk tampil di Piala AFF Futsal 2026.

