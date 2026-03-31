Roadmap Piala Dunia 2028: FFI Jadikan Piala AFF Futsal 2026 Pijakan Awal Skuad Garuda

Pemain Timnas futsal Indonesia menyapa pendukung usai mengalahkan Timnas futsal Jepang pada pertandingan semifinal AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).(ANTARA/Asprilla Dwi Adha)

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) menegaskan ambisi besar untuk membawa Tim Nasional Futsal Indonesia menembus panggung Piala Dunia Futsal 2028. Sebagai langkah awal, ajang Piala AFF Futsal 2026 yang akan digelar di Thailand pekan depan menjadi ujian perdana dalam peta jalan (roadmap) jangka panjang tersebut.

Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menyatakan bahwa setiap turnamen yang diikuti Timnas saat ini merupakan bagian dari persiapan menuju level dunia. Persiapan intensif hingga agenda uji coba internasional yang agresif kini tengah disusun secara sistematis.

"Setiap langkah, setiap progres, setiap perjuangan Timnas itu adalah untuk suatu langkah yang lebih jauh lagi. Dan berikutnya adalah memang yang kita tatap, Piala Dunia," tegas Michael dalam dalam keterangannya.

Baca juga : Hector Souto Jadikan Piala AFF Futsal 2026 Fase Regenerasi Timnas Menuju Piala Dunia 2028

Sebagai bagian dari penguatan manajerial, FFI telah membentuk Badan Tim Nasional yang dipimpin Andri Paranoan sebagai co-Head. Langkah ini diikuti dengan penyusunan agenda uji coba internasional guna meningkatkan daya saing tim.

Usai Piala AFF, Timnas Futsal Senior dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus, sekaligus melakoni laga uji coba melawan klub-klub liga utama, termasuk Palma Futsal.

Selain itu, Indonesia juga dipastikan ambil bagian dalam turnamen internasional di Brasil pada Oktober mendatang.

Baca juga : Ukir Banyak Sejarah, FFI : Hector Souto tak Akan Diganti, Kontrak Pelatih Timnas Futsal Aman hingga 2028

"Harapannya selama satu tahun hingga dua tahun ke depan menuju Piala Dunia, kita terus mencari kesempatan melawan top 10 futsal di dunia. Baik itu Brasil, Spanyol, Portugal, maupun Prancis. Tujuannya supaya kita akan lebih terbiasa menghadapi permainan-permainan yang kuat dan pertandingan yang keras menuju Piala Dunia," tambah Michael.

FFI juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan untuk mendatangkan Timnas Brasil ke Indonesia pada awal tahun depan hampir rampung.

Di sisi lain, federasi menaruh perhatian pada pembinaan usia muda sebagai fondasi jangka panjang. Timnas Futsal U-17 dijadwalkan tampil dalam turnamen elit di Spanyol pada Juli, yang diikuti enam negara, yakni Brasil, Portugal, Spanyol, Prancis, Maroko, dan Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia.

"Membangun timnas yang kuat itu bukan hanya timnas senior yang sudah ada sekarang. Regenerasi sangat penting. Oleh karena itu, pasca-AFF nanti, tim kepelatihan akan turun ke daerah-daerah untuk melakukan talent detection secara langsung," ungkap Michael.

FFI juga mendorong Asosiasi Futsal Provinsi dan Asosiasi Futsal Kota memperkuat kompetisi kelompok usia di daerah. Sebagai bagian dari pembinaan, FFI akan menggelar Piala FFI U-20 pada Oktober tahun ini.

Sementara itu, pelatih kepala timnas, Hector, memfokuskan latihan pada aspek taktik dan fisik selama pemusatan latihan di Jakarta. Ia juga terus memantau pemain potensial dari kompetisi domestik yang sedang berlangsung.

FFI berharap dukungan penuh masyarakat dan seluruh ekosistem futsal nasional dapat mendorong langkah Timnas Indonesia di Piala AFF Futsal 2026, sekaligus mewujudkan target tampil di Piala Dunia Futsal 2028.

