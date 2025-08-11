Timnas Futsal Ditarget Emas di SEA Games 2025

Ilustrasi.(ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

TIMNAS Futsal Indonesia menargetkan medali emas pada SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada Desember mendatang.

"Dan target yang diberikan adalah medali emas. Karena memang kalau bicara soal futsal di SEA Games, lawan berat kita ada Thailand, ada Vietnam. Tapi pertandingan terakhir kali di AFF kita mengalahkan keduanya," ujar Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael, saat ditemui di GBK Arena, Jakarta, Senin.

Michael optimistis pada edisi keenam cabang futsal di ajang dua tahunan ini, Indonesia mampu merebut medali emas. Sejauh ini, dari lima edisi yang telah berlangsung, Thailand selalu menjadi peraih medali tertinggi. Tim Gajah Perang sendiri merupakan tim nomor satu di Asia dan berada di peringkat kelima dunia.

"Jadi kita punya optimisme untuk bisa mendapatkan emas kali ini. Walaupun tuan rumahnya tetap di Thailand. Dan Thailand bagaimanapun adalah tim yang kuat kalau bicara soal futsal," tambahnya.

Sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games, skuad Garuda akan mengikuti dua turnamen pada September mendatang, yakni turnamen internasional di China pada 5–11 September yang diikuti delapan negara, serta 4 Nations World Series (4NWS) edisi kedua di Basketball Hall A Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 18–21 September, yang menghadirkan empat negara termasuk timnas futsal Belanda.

"Kami optimistis dengan persiapan ini, termasuk di 4 Nations. Ini persiapan menunjukkan SEA Games kita bisa meraih medali emas," tutup Michael. (Ant/I-3)