PB Akuatik Targetkan 3 Emas di SEA Games 2025

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PENGURUS Besar Akuatik Indonesia (PB AI) memasang target minimal tiga medali emas pada SEA Games 2025. Target ini ditetapkan untuk menjaga konsistensi capaian yang sudah diraih cabang renang Indonesia di SEA Games Kamboja 2023.
“Kami berharap peraih emas yang lalu (pada SEA Games Kamboja 2025) bisa pertahankan lagi (di SEA Games 2025),” ujar Ketua Harian PB AI Harlin Rahardjo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Pada edisi 2023 di Kamboja, tim renang Indonesia meraih tiga emas. Janis Rosalita Suprianto sukses di nomor 100 meter surface, sementara Harvey Hubert Marcel Hutasuhut memenangkan nomor 100 meter Bi Fins. Emas ketiga datang dari nomor mixed relay 4x100 meter Bi Fins lewat kombinasi Harvey Hubert Marcel Hutasuhut, Josephine Christabel Suryanto, Kaisar Hansel Putra Franciscus, dan Ressa Kania Dewi.
Harlin menambahkan, selain mempertahankan emas yang sudah ada, pihaknya juga menanti terobosan dari para talenta muda.
“Perenang-perenang muda seperti Adelia Cantika, Michelle Fang, itu juga ada harapan (meraih emas di SEA Games 2025),” kata Harlin.
Untuk mewujudkan target tersebut, PB AI telah menyiapkan program pemusatan latihan sejak awal 2025. Latihan intensif secara penuh akan dimulai pada September mendatang. Para atlet juga dijadwalkan mengikuti sejumlah kejuaraan internasional sebagai ajang pemanasan setelah sebelumnya tampil di kejuaraan dunia.
Selain menggembleng atlet di dalam negeri, PB AI juga terus memantau perkembangan perenang Indonesia yang berlatih di luar negeri, seperti di Amerika Serikat dan Jerman. Harlin menegaskan proses promosi dan degradasi tetap berlaku demi memastikan hanya talenta terbaik yang membela Merah Putih di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara tersebut. (Ant/I-3)
MERAYAKAN Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi.
Ilmuwan SLAC berhasil ukur suhu atom emas yang dipanaskan hingga 19.000 Kelvin tanpa meleleh. Terobosan ini bisa jadi kunci pengembangan energi fusi masa depan.
SURIAH saat ini menghadapi krisis kemanusiaan besar akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan penurunan curah hujan.
Sebagian besar emas yang ada di Bumi berasal dari luar angkasa. Ketika bintang-bintang raksasa meledak dalam peristiwa supernova atau saat bintang neutron bertabrakan
Kepala Divisi Bisnis Bullion PT Pegadaian Kadek Eva Suputra menegaskan tengah menggenjot pemanfaatan emas idle atau emas yang dimiliki masyarakat namun tidak digunakan secara produktif.
Indonesia menjadi salah satu peserta dalam ajang Asia Pacific SUP Championship 2025 yang berlangsung pada 18–19 Januari 2025 di Jomtien Beach, Pattaya, Thailand.
Lifter Indonesia Rizki Juniansyah meraih medali perak dan perunggu pada Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 di Manama, Bahrain. Kepastian itu ia dapatkan ketika sedang menjalani istirahat.
Prestasi ini juga menunjukkan perkembangan olahraga pelajar di Kabupaten Tuban, khususnya di cabang judo.
Sebuah medali yang mengandung cetakan asli dari penemuan penisilin oleh Alexander Fleming diperkirakan akan terjual antara US$30,000 hingga US$50,000.
Jakarta di peringkat kedua dengan total 362 medali.
