PB Akuatik Targetkan 3 Emas di SEA Games 2025

Ilustrasi.(ANTARA/NOVA WAHYUDI)

PENGURUS Besar Akuatik Indonesia (PB AI) memasang target minimal tiga medali emas pada SEA Games 2025. Target ini ditetapkan untuk menjaga konsistensi capaian yang sudah diraih cabang renang Indonesia di SEA Games Kamboja 2023.

“Kami berharap peraih emas yang lalu (pada SEA Games Kamboja 2025) bisa pertahankan lagi (di SEA Games 2025),” ujar Ketua Harian PB AI Harlin Rahardjo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pada edisi 2023 di Kamboja, tim renang Indonesia meraih tiga emas. Janis Rosalita Suprianto sukses di nomor 100 meter surface, sementara Harvey Hubert Marcel Hutasuhut memenangkan nomor 100 meter Bi Fins. Emas ketiga datang dari nomor mixed relay 4x100 meter Bi Fins lewat kombinasi Harvey Hubert Marcel Hutasuhut, Josephine Christabel Suryanto, Kaisar Hansel Putra Franciscus, dan Ressa Kania Dewi.

Harlin menambahkan, selain mempertahankan emas yang sudah ada, pihaknya juga menanti terobosan dari para talenta muda.

“Perenang-perenang muda seperti Adelia Cantika, Michelle Fang, itu juga ada harapan (meraih emas di SEA Games 2025),” kata Harlin.

Untuk mewujudkan target tersebut, PB AI telah menyiapkan program pemusatan latihan sejak awal 2025. Latihan intensif secara penuh akan dimulai pada September mendatang. Para atlet juga dijadwalkan mengikuti sejumlah kejuaraan internasional sebagai ajang pemanasan setelah sebelumnya tampil di kejuaraan dunia.

Selain menggembleng atlet di dalam negeri, PB AI juga terus memantau perkembangan perenang Indonesia yang berlatih di luar negeri, seperti di Amerika Serikat dan Jerman. Harlin menegaskan proses promosi dan degradasi tetap berlaku demi memastikan hanya talenta terbaik yang membela Merah Putih di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara tersebut. (Ant/I-3)