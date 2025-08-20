Makna Ilustrasi Desain Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MERAYAKAN Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi. Edisi kali ini dirancang secara khusus untuk menggugah rasa cinta tanah air melalui keindahan seni dan nilai investasi.
Motif kali ini mencerminkan harmoni antara alam dan budaya. Ini menjadikannya tidak hanya koleksi berharga, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan Indonesia.
Direktur Komersial, Handi Sutanto, menyampaikan bahwa peluncuran edisi khusus ini merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai budaya dan cinta tanah air. Anggota BUMN holding industry pertambangan, Mind Id, itu ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai kebangsaan.
"Kami berharap produk ini dapat menjadi pilihan koleksi maupun hadiah penuh makna bagi keluarga dan sahabat sekaligus menumbuhkan literasi investasi emas di Tanah Air," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8).
Di tengah ilustrasi desain emas itu tampak sosok penari berselimut sinar emas sebagai representasi ibu pertiwi yang penuh kasih dan menjadi sumber kehidupan. Flora endemik Nusantara bermekaran di sekelilingnya dengan harimau dan burung elang sebagai simbol keberanian serta fauna khas Indonesia seperti bekantan, komodo, dan badak turut memperkuat narasi kebanggaan nasional.
Sosok anak muda yang meniup seruling melambangkan generasi penerus yang menjaga harmoni negeri. Pita merah putih yang melingkari desain menjadi simbol persatuan dan cita-cita luhur bangsa. (I-2)
Dengan tema “Connecting The Archipelago”, Urbahn mempresentasikan karya yang menggambarkan Indonesia sebagai inspirasi, bukan sekadar lokasi.
Poster: Desain Kreatif dan Pentingnya dalam Promosi, Desain menarik perhatian, pesan efektif tersampaikan. Tingkatkan visibilitas merek Anda sekarang!
KOLEKSI Ramadan menghadirkan gaya desain yang berfokus pada ornamen bunga sebagai simbol kebahagiaan dan mendukung kepercayaan diri penggunanya saat bersilaturahmi.
DALAM kerja sama unik dan menginspirasi, Ascott Jakarta berkolaborasi dengan Sparks Fashion Academy (SFA), sekolah fesyen bergengsi.
Saat ini mahasiswa, termasuk di bidang fesyen, membutuhkan persiapan lebih matang untuk bisa terjun ke ranah profesional.
LAN merilis Indonesia Leadership Outlook 2025 yang mengulas tantangan para pemimpin tahun ini. 3 tantangan utama adalah integritas dan korupsi, teknologi dan transformasi digital
Ilustrasi dalam dongeng memainkan peran penting dalam membantu anak memahami cerita dan pesan moral, terutama bagi anak di bawah usia 11 tahun.
