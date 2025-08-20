Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Makna Ilustrasi Desain Emas Simfoni Ibu Pertiwi

Wisnu Arto Subari
20/8/2025 10:10
(MI/HO)

MERAYAKAN Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meluncurkan emas edisi khusus Gift Series bertajuk Simfoni Ibu Pertiwi. Edisi kali ini dirancang secara khusus untuk menggugah rasa cinta tanah air melalui keindahan seni dan nilai investasi. 

Motif kali ini mencerminkan harmoni antara alam dan budaya. Ini menjadikannya tidak hanya koleksi berharga, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan Indonesia.

Direktur Komersial, Handi Sutanto, menyampaikan bahwa peluncuran edisi khusus ini merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai budaya dan cinta tanah air. Anggota BUMN holding industry pertambangan, Mind Id, itu ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenang dan merayakan nilai-nilai kebangsaan. 

Baca juga : H+2 Lebaran, Emas Antam Rp1,819 Juta per Gram

"Kami berharap produk ini dapat menjadi pilihan koleksi maupun hadiah penuh makna bagi keluarga dan sahabat sekaligus menumbuhkan literasi investasi emas di Tanah Air," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8).  

Di tengah ilustrasi desain emas itu tampak sosok penari berselimut sinar emas sebagai representasi ibu pertiwi yang penuh kasih dan menjadi sumber kehidupan. Flora endemik Nusantara bermekaran di sekelilingnya dengan harimau dan burung elang sebagai simbol keberanian serta fauna khas Indonesia seperti bekantan, komodo, dan badak turut memperkuat narasi kebanggaan nasional. 

Sosok anak muda yang meniup seruling melambangkan generasi penerus yang menjaga harmoni negeri. Pita merah putih yang melingkari desain menjadi simbol persatuan dan cita-cita luhur bangsa. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
