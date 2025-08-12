Futsal Targetkan Raih Medali Eemas di SEA Games 2025

Sejumlah pesepakbola Timnas Futsal Indonesia menyapa penonton usai menghadapi Timnas Futsal Arab Saudi dalam laga Indonesia Futsal 4 Nations World Series 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu (2/2/2025).(ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

TIMNAS Futsal Indonesia ditargetkan meraih medali emas di ajang SEA Games 2025, yang akan dimainkan di Thailand pada Desember mendatang.

"Target yang diberikan adalah medali emas. Karena memang kalau bicara soal futsal di SEA Games, lawan berat kita ada Thailand, ada Vietnam. Tapi pertandingan terakhir kali di AFF kita mengalahkan keduanya," kata Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael saat ditemui wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (11/8).

Michael cukup optimistis edisi keenam futsal nanti, timnya akan meraih medali emas. Adapun, dari lima edisi yang telah digelar, medali tertinggi selalu disapu bersih oleh Thailand, tim nomor satu di Asia dan kelima di dunia.

"Jadi kita punya optimisme untuk bisa mendapatkan emas kali ini. Walaupun tuan rumahnya tetap di Thailand. Thailand bagaimanapun adalah tim yang kuat kalau bicara soal futsal," kata Michael.

Sebelum berlaga di SEA Games, Indonesia akan melakukan persiapan terdekat, dengan mengikuti dua turnamen pada September mendatang.

Dua turnamen itu adalah turnamen internasional di Tiongkok pada 5-11 September yang diikuti oleh delapan negara, dan 4 Nations World Series (4NWS) edisi kedua yang dimainkan di Basketball Hall A Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 18-21 September yang diikuti oleh empat negara, termasuk timnas futsal Belanda.

"Kami optimistis dengan persiapan ini, termasuk di 4 Nations. Ini persiapan menunjukkan SEA Games kita bisa meraih medali emas," tutup dia. (Ant/Z-1)