Eko Yuli Irawan akan Tampil di SEA Games untuk Kali Kesembilan

LIFTER senior Indonesia Eko Yuli Irawan memastikan diri kembali memperkuat tim Merah Putih pada SEA Games 2025 Thailand setelah
mengalahkan juniornya, Leonardo Adventino, pada ajang Seleksi Nasional (Seleknas) yang berlangsung di Mess Kwini, Jakarta, Rabu (20/8).
Kemenangan ini memastikan Eko tampil untuk kesembilan kalinya secara beruntun di pesta olahraga terbesar Asia Tenggara sejak debutnya pada 2007.
Di delapan edisi sebelumnya, lifter asal Lampung itu sudah mengoleksi tujuh emas dan satu perak.
Saat seleknas, Eko yang turun di kelas baru 65 kg bersaing ketat dengan Leonardo, lifter muda berusia 21 tahun asal Jawa Barat.
Leonardo sempat unggul dalam angkatan snatch dengan 135 kg, sementara Eko hanya menorehkan 132 kg. Namun, Leonardo gagal menyelesaikan angkatan clean and jerk 163 kg, sedangkan Eko berhasil menuntaskan 164 kg sehingga memastikan kemenangan.
"Kalau soal faktor pengalaman, Eko memang masih lebih siap. Dia tahu bagaimana mengatasi tekanan dan memanfaatkan kesempatan. Itu yang
membedakan dengan Leonardo yang sebenarnya potensial," kata Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PB PABSI Hadi Wihardja, Jumat (22/8).
Menurut Hadi, Leonardo baru tiga bulan bergabung ke pelatnas sehingga wajar bila performanya belum stabil. Kendati kalah dalam duel, Leonardo disebut tetap menjadi bagian dari skema regenerasi angkat besi Indonesia.
"Leon ini kami siapkan untuk jadi penerus Eko. Snatch sudah 137 kg, clean and jerk hanya selisih sekilo. Jadi potensinya besar, tinggal dimatangkan. Tidak semua atlet bisa langsung bersinar di usia muda, ada yang telat berkembang. Itu yang sedang kami kawal," ujar Hadi.
Ia menambahkan, tantangan Eko di Thailand akan lebih berat karena persaingan di kelas 65 kg terbilang ketat. Beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam disebut memiliki lifter dengan total angkatan hampir 300 kg.
"Dengan angkatan Eko saat ini, kansnya mungkin bukan emas lagi, tapi bisa perak atau perunggu. Tapi kembali lagi, pengalaman Eko sangat
menentukan. Kita akan lihat perkembangannya di Kejuaraan Dunia 2025 pada Oktober nanti," ujar Hadi.
Meski demikian, PB PABSI menegaskan regenerasi angkat besi tetap berjalan. Selain Leonardo, ada sejumlah lifter muda lain yang mulai muncul dari kejuaraan nasional maupun level internasional.
Selain Eko dari sektor putra, ada sejumlah nama lainnya yang lolos seleknas yaitu Ricko Saputra (60 kg), Ardaraya (71 kg), Rizki Juniansyah (79 kg), Rahmat Erwin Abdullah (88 kg), dan M. Zul Ilmi (94 kg).
Sementara untuk putri ada Luluk Diana Tri Wulandari (48 kg), Juliana Klarisa (53 kg), Natasya Beteyob (58 kg), Sarah (63 kg), Afriza Indah (69 kg), dan Alyamaulida Kartika Pertiwi (77 kg). (Ant/Z-1)
