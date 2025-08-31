Lalu Muhammad Zohri Optimistis Bisa Pulih 100 Persen Sebelum SEA Games

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
SPRINTER andalan Indonesia Lalu Muhammad Zohri meyakini kondisi cedera yang dialaminya sudah pulih 100% saat bersaing di ajang SEA Games pada Desember 2025 di Thailand.
"Saat ini, kondisi (cedera) saya sudah 90% membaik dan nanti sebelum SEA Games saya yakin sudah pulih 100%," kata Lalu Muhammad Zohri ketika ditemui di acara pembukaan LPS Kejuaraan Nasional Atletik 2025 dan Indonesia U-18 Open Champinship 2025 di Stadion Sriwedari,
Solo, Sabtu (30/8).
Dia menjelaskan bahwa saat mengikuti kompetisi terbarunya di Korea Selatan, dia tampil dalam kondisi cedera dan menjalani rehabilitasi saat kembali ke Tanah Air.
Saat ini, kata dia, kondisi cedera sudah berangsur pulih sehingga sudah bisa kembali berkompetisi dengan mengikuti LPS Kejurnas Atletik 2025 di nomor 100 meter.
Atlet asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu akan tampil di Kejurnas kali ini bersama sejumlah rekan atlet dari pemusatan latihan nasional (pelatnas) Pangalengan, Jawa Barat, yang turun untuk tiga kategori yaitu U-18, U-20, dan senior.
Zohri mengatakan, Kejurnas di Solo menjadi kesempatan untuk menguji hasil latihan maupun progres pemulihan cedera yang dialaminya.
"Jadi ajang ini percobaan bagi saya untuk menuju SEA Games nanti," katanya.
Peraih emas di ASEAN University Games (AUG) 2024 itu mengatakan bahwa untuk menuju SEA Games dibutuhkan banyak pertandingan, salah satunya kejurnas, untuk merangsang kemampuan agar bisa lebih siap tampil di SEA Games.
Setelah Kejurnas, Zohri bersama beberapa rekan atlet lain akan menjalani pemusatan latihan di Jepang dan akan menjalani
pertandingan-pertandingan lagi.
Dia menambahkan, pada SEA Games mendatang, dia merupakan salah satu atlet yang ditargetkan dapat menyumbang medali emas sehingga dia bertekad mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin baik sisi teknik, kesehatan, dan sebagainya. (Ant/Z-1)
PB PASI kini telah menyiapkan rencana jangka panjang salah satunya dengan mengirim Lalu Muhammad Zohri untuk menjalani pelatihan nasional (pelatnas) di Amerika Serikat.
Sprinter Indonesia Lalu Muhammad Zohri menyebut sudah tampil maksimal usai langkahnya terhenti di babak pertama Olimpiade Paris 2024
Zohri yang tergabung pada heat 1 hanya sanggup finis di urutan keenam.
Di Olmpiade Tokyo 2021, Zohri hanya sampai di babak ini dengan catatan waktu 10,26 detik dan gagal melangkah ke semifinal.
Dari lintasan atletik, sprinter Indonesia Lalu Muhammad Zohri akan berlaga pada nomor lari 100 meter. Zohri memainkan babak penyisihan mylai pukul 15.35 WIB
Pada SEA Games 2023 di Kamboja, tim renang Indonesia meraih tiga emas.
Eko Yuli Irawan mengalahkan juniornya, Leonardo Adventino, pada ajang Seleksi Nasional (Seleknas) yang berlangsung di Mess Kwini, Jakarta, Rabu (20/8).
Para atlet itu akan diberangkatkan pada awal November setelah penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Atletik di Solo, Jawa Tengah, akhir Agustus.
Sebelum berlaga di SEA Games, timnas futsal Indonesia akan melakukan persiapan terdekat, dengan mengikuti dua turnamen pada September mendatang.
Lawan berat Indonesia adalah Thailand dan Vietnam di SEA Games 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved