Lalu Muhammad Zohri Optimistis Bisa Pulih 100 Persen Sebelum SEA Games

SPRINTER andalan Indonesia Lalu Muhammad Zohri meyakini kondisi cedera yang dialaminya sudah pulih 100% saat bersaing di ajang SEA Games pada Desember 2025 di Thailand.

"Saat ini, kondisi (cedera) saya sudah 90% membaik dan nanti sebelum SEA Games saya yakin sudah pulih 100%," kata Lalu Muhammad Zohri ketika ditemui di acara pembukaan LPS Kejuaraan Nasional Atletik 2025 dan Indonesia U-18 Open Champinship 2025 di Stadion Sriwedari,

Solo, Sabtu (30/8).

Dia menjelaskan bahwa saat mengikuti kompetisi terbarunya di Korea Selatan, dia tampil dalam kondisi cedera dan menjalani rehabilitasi saat kembali ke Tanah Air.

Saat ini, kata dia, kondisi cedera sudah berangsur pulih sehingga sudah bisa kembali berkompetisi dengan mengikuti LPS Kejurnas Atletik 2025 di nomor 100 meter.

Atlet asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu akan tampil di Kejurnas kali ini bersama sejumlah rekan atlet dari pemusatan latihan nasional (pelatnas) Pangalengan, Jawa Barat, yang turun untuk tiga kategori yaitu U-18, U-20, dan senior.

Zohri mengatakan, Kejurnas di Solo menjadi kesempatan untuk menguji hasil latihan maupun progres pemulihan cedera yang dialaminya.

"Jadi ajang ini percobaan bagi saya untuk menuju SEA Games nanti," katanya.

Peraih emas di ASEAN University Games (AUG) 2024 itu mengatakan bahwa untuk menuju SEA Games dibutuhkan banyak pertandingan, salah satunya kejurnas, untuk merangsang kemampuan agar bisa lebih siap tampil di SEA Games.

Setelah Kejurnas, Zohri bersama beberapa rekan atlet lain akan menjalani pemusatan latihan di Jepang dan akan menjalani

pertandingan-pertandingan lagi.

Dia menambahkan, pada SEA Games mendatang, dia merupakan salah satu atlet yang ditargetkan dapat menyumbang medali emas sehingga dia bertekad mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin baik sisi teknik, kesehatan, dan sebagainya. (Ant/Z-1)