Tatap Asian Games 2026, Timnas Skateboard Indonesia Mulai Pelatnas di Bali

TIMNAS Skateboard Indonesia resmi memulai langkah panjang menuju Asian Games 2026 Nagoya. Dengan target mempertahankan tren positif prestasi internasional, skuad Garuda memulai Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) yang dipusatkan di Pulau Dewata, Bali.
Manajer Timnas Skateboard Indonesia, Achmad Taufan, mengonfirmasi bahwa rangkaian latihan intensif ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, yakni mulai 1 Februari hingga keberangkatan menuju Jepang pada 19 September 2026 mendatang.
Saat ini, para atlet mengasah kemampuan mereka di Amplitude Skatepark, Badung, Bali.
“Pelatnas berpusat di Bali dan Jakarta. Kami juga merencanakan training center antara di Jepang, Australia, atau Amerika Serikat. Serta mengikuti kejuaraan dunia di Brasil awal bulan Maret, dan Roma awal bulan Juni,” ujar Taufan dalam keteranga resmi, dikutip Selasa (10/2).
Selain latihan rutin, agenda uji coba internasional menjadi tulang punggung persiapan tim. Kejuaraan Dunia di Brasil (Maret) dan Roma (Juni) dipandang sebagai ajang krusial untuk mengukur konsistensi atlet.
Langkah ini diambil guna menjaga momentum keberhasilan Basral Graito yang sebelumnya sukses menyumbangkan medali emas pada SEA Games 2025 di Thailand.
Taufan menjelaskan bahwa tim kepelatihan menerapkan standar ketat melalui sistem promosi dan degradasi, terutama pada nomor park putra.
Penentuan komposisi atlet pun dilakukan melalui peninjauan ulang bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memastikan skuad yang berangkat memiliki potensi medali tertinggi.
“Nama-nama yang diajukan ditinjau kembali oleh Kemenpora untuk memastikan siapa yang paling potensial meraih medali di Asian Games 2026,” tambahnya.
Berbeda dengan nomor park, skuad untuk nomor street relatif stabil. Indonesia masih akan mengandalkan nama-nama besar seperti Basral Graito dan Sanggu Darma Tanjung di kategori putra, serta duet Wayan Malana Fairbrother dan Zeefara Mahika Darmawan di kategori putri.
Selain penguatan fisik, fokus utama Pelatnas kali ini adalah penguasaan teknik tingkat tinggi. Tim pelatih mulai mendorong para skater untuk mengeksekusi trik-trik sulit yang menjadi standar kompetisi tingkat dunia.
“Beberapa skater kami fokuskan mempelajari trik baru yang tingkatnya sudah setara juara dunia,” tutur Taufan.
Saat ini, pihak manajerial tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan proses administrasi keberangkatan ke Brasil.
Taufan berharap seluruh berkas dapat selesai tepat waktu agar tim bisa bertolak dengan kekuatan penuh demi mencuri poin dan pengalaman di level internasional sebelum puncaknya di Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. (Ant/Z-1)
