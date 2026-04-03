Ini Daftar Pemain Timnas Futsal untuk Kejuaraan ASEAN Futsal 2026

Pelatih Timnas Futsal Hector Souto(Antara)

PELATIH timnas futsal Indonesia Hector Souto mengumumkan skuad final tim Garuda untuk Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Thailand yang digelar mulai lusa, Minggu (5/4).

Skuad final ini berisi 14 pemain terbaik dari berbagai klub yang berlaga dalal Profesional Futsal League (PFL). Blacksteel FC Papua menyumbangkan pemain terbanyak berjumlah empat orang, yaitu Muhammad Albagir, Peter Junior, Adityas Priambudi, dan Kris Daniel Yeimo.

"Kami menyadari bahwa untuk menghadapi turnamen dengan jaminan kesuksesan yang lebih besar, tim membutuhkan persiapan yang lebih matang. Namun, proses pengenalan pemain baru ke dalam kompetisi bersama tim nasional merupakan langkah persiapan yang sangat positif," kata Hector dalam keterangan resmi Federasi Futsal Indonesia (FFI) pada Jumat.

Dalam turnamen yang dimainkan pada 5-13 April ini, Indonesia sebagai juara bertahan tergabung dalam Grup A bersama Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia melakoni tiga laga ini dalam tiga hari, dimulai dari Brunei Darussalam pada Senin (6/4), Malaysia pada Selasa (7/4), dan Australia pada Rabu (8/4).

Sebelum memilih 14 pemain terbaik, skuad Indonesia yang dipersiapkan untuk turnamen ini berjumlah 25 pemain dalam daftar awal. Jumlahnya kemudian menyusut menjadi 19 pemain, sebelum mencoret lima pemain, salah satunya Ardiansyah Runtuboy (Bintang Timur Surabaya) untuk memilih 14 nama terbaik.

Dalam turnamen ini, Hector tak menurunkan nama-nama andalan yang ia turunkan dalam Piala Asia Futsal 2026 ketika mengantarkan Indonesia menjadi runner-up.

Tak ada Firman Ardiansyah, Ardiansyah Nur, Brian Ick, Muhammad Iqbal, hingga Israr Megantara. Dia hanya menyisakan dua nama dari turnamen level Asia itu, yaitu Dewa Rizki dan Yogi Saputra.

"Sesi latihan kali ini hanya berlangsung selama satu minggu dengan total lima sesi. Hal ini dinilai cukup baik karena kami juga mempertimbangkan perlindungan terhadap klub asal pemain. Target nyata dari pemusatan latihan ini adalah memberikan detail instruksi yang jelas tanpa merusak ekosistem klub masing-masing, sembari tetap mempersiapkan Tim Nasional di saat yang bersamaan," kata Hector.

Ia menambahkan, "Tidak ada kasta antara tim utama atau tim kedua. Fokus utama kami adalah membimbing para pemain baru. Karena beberapa pemain sudah memahami sistem, tim bisa bergerak lebih cepat bersama mereka, namun dengan pemain baru, prosesnya harus dilakukan secara perlahan dan mendalam".

Timnas futsal Indonesia dijadwalkan berangkat menuju Thailand esok Sabtu, dua hari sebelum laga permbuka menghadapi Brunei Darussalam.

Daftar pemain yang masuk skuad final:

Kiper: Muhammad Albagir (Blacksteel FC Papua), Angga Ariansyah (Unggul FC) Malang

Anchor: Dewa Rizki (Cosmo JNE FC Jakarta), Dipo Arrahman (Pangsuma FC Kalbar), Peter Junior (Blacksteel FC Papua)

Flank: Guntur Sulostyo (Bintang Timur Surabaya), Yogi Saputra (Pangsuma FC Kalbar), Rizky Fauzan (Fafage Banua), Imam Anshori (Pangsuma FC Kalbar), Andarias Kareth (Fafage Banua), Adityas Priambudi (Blacksteel FC Papua)

Pivot: Muhammad Sanjaya (Kuda Laut Nusantara FC), Andres Dwi Persada (Unggul FC Malang), Daniel Yeimo (Blacksteel FC Papua). (Ant/P-3)