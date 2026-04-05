ASEAN Futsal Championship 2026, Timnas Indonesia Targetkan Tembus Semifinal

Pemain Timnas futsal Indonesia(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

TIM nasional futsal Indonesia resmi menetapkan target realistis dalam mengarungi ajang ASEAN Futsal Championship 2026. Skuad Garuda membidik posisi semifinal dalam turnamen yang akan mulai bergulir pada Senin (6/4) di Nonthaburi Hall, Thailand.

Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, memilih pendekatan bertahap bagi pasukannya. Terlebih, komposisi pemain kali ini didominasi oleh wajah-wajah baru hasil tempaan kompetisi domestik, Profesional Futsal League (PFL).

"Kami hanya ingin mencoba untuk kompetitif. Target utama kami adalah mengembangkan tim nasional agar memiliki lebih banyak pemain yang siap bermain kapan pun kami membutuhkan mereka," ujar Souto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4).

Investasi Jangka Panjang

Bagi Federasi Futsal Indonesia (FFI), turnamen ini bukan sekadar mengejar trofi, melainkan investasi jangka panjang. Memberikan jam terbang internasional kepada talenta baru dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan stok pemain berkualitas di masa depan.

"Terkait turnamen ini, kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan. Semoga kami bisa mencapai semifinal, itu adalah target hasil kami untuk fase grup, dan setelah itu kita lihat apa yang terjadi," tambah pelatih asal Spanyol tersebut.

Langkah perdana skuad baru Garuda akan diuji oleh Brunei Darussalam dalam laga pembuka yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin (6/4). Dukungan serta doa dari masyarakat tanah air sangat diharapkan agar talenta muda Indonesia mampu memberikan hasil maksimal di Thailand.

Daftar Pemain Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2026:

Kiper:

Muhammad Albagir (Blacksteel FC Papua)

Angga Ariansyah (Unggul FC Malang)

Anchor:

Dewa Rizki (Cosmo JNE FC Jakarta)

Dipo Arrahman (Pangsuma FC Kalbar)

Peter Junior (Blacksteel FC Papua)

Flank:

Guntur Sulostyo (Bintang Timur Surabaya)

Yogi Saputra (Pangsuma FC Kalbar)

Rizky Fauzan (Fafage Banua)

Imam Anshori (Pangsuma FC Kalbar)

Andarias Kareth (Fafage Banua)

Adityas Priambudi (Blacksteel FC Papua)

Pivot:

Muhammad Sanjaya (Kuda Laut Nusantara FC)

Andres Dwi Persada (Unggul FC Malang)

Daniel Yeimo (Blacksteel FC Papua)

(Ant/P-4)