AS Izinkan Australia Beri Suaka bagi Timnas Putri Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan Australia telah sepakat untuk memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Langkah itu diambil setelah para pemain tersebut menolak menyanyikan lagu kebangsaan mereka saat bertanding di Australia di tengah kecamuk perang di Timur Tengah.
Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menyatakan telah menjalin komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait nasib para atlet tersebut.
"Saya baru saja berbicara dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenai Tim Sepak Bola Wanita Nasional Iran. Dia sedang menanganinya!. Lima orang sudah diurus," tulis Trump, dikutip dari AFP.
Pernyataan tersebut muncul kurang dari dua jam setelah unggahan awal Trump yang mendesak Australia untuk menerima mereka.
Meski beberapa pemain telah mendapatkan jaminan keamanan, Trump menambahkan bahwa masih ada kekhawatiran yang membayangi anggota tim lainnya.
Menurut Trump, sebagian pemain merasa tidak memiliki pilihan selain pulang ke negara asal mereka.
"Beberapa orang, bagaimanapun, merasa mereka harus kembali karena mereka mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka, termasuk ancaman terhadap anggota keluarga tersebut jika mereka tidak kembali," pungkasnya.
Hingga saat ini, proses koordinasi antara pihak Amerika Serikat dan Australia dilaporkan terus berjalan guna memastikan perlindungan bagi para pemain yang memilih untuk tidak kembali ke Iran. (Z-2)
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
AMERIKA Serikat mulai menerapkan pengawasan tambahan terhadap warga Palestina yang meminta suaka setelah memasuki negara tersebut secara legal.
AS akan memberlakukan larangan perjalanan dan segera mencabut visa AS yang diberikan kepada pejabat Kolombia serta semua sekutu dan pendukungnya.
Rusia mengkonfirmasi bahwa pemimpin rezim Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad dan keluarganya diberikan suaka oleh negara tersebut.
PRESIDEN Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, beserta keluarganya tiba di Moskow pada Minggu (8/12). Pemerintah Rusia menawari mereka suaka, menurut laporan kantor berita negara Rusia.
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
PM Anthony Albanese kerahkan aset militer ke Timur Tengah demi evakuasi warga Australia yang terjebak disrupsi perjalanan akibat konflik bersenjata.
Uji laboratorium menunjukkan bahwa dalam jumlah sangat kecil sekalipun, Latrunculin A mampu membunuh brine shrimp (udang air asin).
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Hangtuah Jakarta melakukan kunjungan strategis ke markas tim tersukses di Liga Basket Australia (NBL), Perth Wildcats
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved