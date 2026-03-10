Headline
AS Izinkan Australia Beri Suaka bagi Timnas Putri Iran

Khoerun Nadif Rahmat
10/3/2026 05:07
AS Izinkan Australia Beri Suaka bagi Timnas Putri Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan Australia telah sepakat untuk memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.

Langkah itu diambil setelah para pemain tersebut menolak menyanyikan lagu kebangsaan mereka saat bertanding di Australia di tengah kecamuk perang di Timur Tengah.

Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menyatakan telah menjalin komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait nasib para atlet tersebut. 

Baca juga : Tolak Trump, Australia tidak akan Konflik dengan Iran

"Saya baru saja berbicara dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenai Tim Sepak Bola Wanita Nasional Iran. Dia sedang menanganinya!. Lima orang sudah diurus," tulis Trump, dikutip dari AFP.

Pernyataan tersebut muncul kurang dari dua jam setelah unggahan awal Trump yang mendesak Australia untuk menerima mereka.

Meski beberapa pemain telah mendapatkan jaminan keamanan, Trump menambahkan bahwa masih ada kekhawatiran yang membayangi anggota tim lainnya.

Baca juga : Australia Bergabung dengan Koalisi AS di Perairan Teluk

Menurut Trump, sebagian pemain merasa tidak memiliki pilihan selain pulang ke negara asal mereka.

"Beberapa orang, bagaimanapun, merasa mereka harus kembali karena mereka mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka, termasuk ancaman terhadap anggota keluarga tersebut jika mereka tidak kembali," pungkasnya.

Hingga saat ini, proses koordinasi antara pihak Amerika Serikat dan Australia dilaporkan terus berjalan guna memastikan perlindungan bagi para pemain yang memilih untuk tidak kembali ke Iran. (Z-2)



Editor : Thalatie Yani
