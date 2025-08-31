Persib Resmi Rekrut Eliano Reijnders dari PEC Zwolle

Pemain baru Persib Bandung, Eliano Johannes Reijnders.(Dok. Persib Bandung)

PERSIB Bandung kembali menambah amunisi untuk mengarungi musim 2025/2026. Klub berjuluk Maung Bandung itu resmi merekrut bek kanan tim nasional Indonesia, Eliano Johannes Reijnders, dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebut perekrutan pemain berusia 24 tahun itu merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Bojan Hodak.

"Dengan usianya yang masih muda, Persib berharap kontribusi besar Eliano Reijnders untuk membangun prestasi klub pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Kehadirannya diharapkan menjadi energi baru bagi tim untuk melangkah lebih jauh," ujar Adhitia dalam keterangannya.

Eliano lahir di Tampere, Finlandia, 23 Oktober 2000. Ia mengawali karier profesional bersama PEC Zwolle pada 2018, sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht (2022-2023), lalu kembali memperkuat PEC Zwolle hingga akhirnya berlabuh di Persib Bandung.

Pemain bertinggi 168 cm itu juga memiliki darah sepak bola kental. Ia adik kandung Tijjani Reijnders, gelandang Manchester City yang memperkuat timnas Belanda.

Eliano memilih jalan berbeda dengan mengambil kewarganegaraan Indonesia pada 2024. Sejak itu, ia sudah mencatat tiga penampilan bersama skuad Garuda yang sedang berjuang menuju putaran final Piala Dunia 2026.

Pengalaman tampil di kompetisi elite Belanda diyakini menjadi modal penting bagi Reijnders untuk memperkaya dinamika permainan Persib.

"Wilujeng sumping, Eliano. Kami percaya ia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan tentu dengan dukungan luar biasa Bobotoh," kata Adhitia.

Dengan kedatangan Eliano, Persib menegaskan keseriusannya membangun skuad solid, kompetitif, dan siap bersaing di level tertinggi, baik di pentas domestik maupun Asia. (H-3)