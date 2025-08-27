Wolverhampton Wanderers vs West Ham United, Dua Gol Larut Jorgen Strand Larsen Pastikan Kemenangan Wolves

Penyerang Wolverhampton Wanderers Jorgen Strand Larsen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang West Ham United di laga Piala Liga.(AFP/Paul ELLIS)

WOLVERHAMPTON Wanderers bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan 3-2 atas West Ham United di laga Piala Liga usai Jorgan Strand Larsen mencetak dua gol di penghujung laga, Rabu (27/8) dini hari WIB.

Larsen, yang tengah ditawar Newcastle United seharga 50 juta pound sterling, masuk dari bangku cadangan dan mencetak dua gol dalam tempo delapan menit untuk membawa Wolves lolos ke putaran ketiga Piala Liga.

Lucas Paqueta dan Tomas Soucek membawa West Ham United unggul—setelah gol pembuka Rodrigo Gomes untuk tuan rumah—namun gol-gol Strand Larsen membuat The Hammers menelan kekalahan di tiga pertandingan pembuka musim ini.

The Hammers datang ke Molineux setelah kebobolan delapan gol dalam dua pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, sementara Graham Potter hanya menang lima kali dari 21 pertandingan yang dijalaninya.

Pelatih West Ham United, Julen Lopetegui, hanya bertahan selama 22 pertandingan sebelum dipecat pada Januari, dan seiring Potter mencapai jumlah yang sama, keraguan atas posisinya akan terus meningkat.

Ketegangan itu, menyusul awal tanpa kemenangan, memastikan terciptanya peluang emas selama 25 menit, ketika tendangan Soucek digagalkan Sam Johnstone sebelum sang kiper harus sigap menepis tendangan Jarrod Bowen.

Namun, Rodrigo Gomes membawa Wolves unggul di penghujung babak pertama, menyusul penalti Hwang Hee-chan yang membentur tiang gawang, dengan Guido Rodriguez menjegal Jean-Ricner Bellegarde di kotak penalti yang menyebabkan terjadinya penalti.

Namun, West Ham bangkit dan unggul 18 menit memasuki babak kedua ketika Soucek mencetak gol dari sundulan di menit 50 dan Paqueta memanfaatkan pertahanan Wolves yang buruk untuk mengonversi umpan silang Bowen di menit 63.

Namun, Strand Larsen mencetak dua gol dalam tempo dua menit, di menit 82 dan 84, untuk membawa Wolves meraih kemenangan pertama mereka musim ini, dengan manajer Vitor Pereira mengatakan setelah pertandingan bahwa ia ingin sang penyerang tetap di klub.

"Jika itu keputusan saya, tentu saja (dia bertahan)," katanya. "Dia pemain yang sangat penting. Dia pemain yang berkarakter. Saya membayangkan pikirannya saat ini, mendengarkan banyak hal, membaca."

"Dia pergi untuk membantu tim dan di menit-menit terakhir saya memintanya untuk kembali dan membantu sebagai bek tengah. Dia pemain yang bisa bekerja sama dengan tim. Dia pemain top."

H"ingga saat ini, Jorgen adalah pemain kami. Dia pemain yang sangat penting bagi kami dan kita lihat saja nanti. Sepak bola adalah sepak bola dan setiap pemain punya harga, bahkan Messi atau Cristiano. Saya mengerti sepak bola, tetapi bagi saya itu sangat penting bagi kami. Kita lihat saja nanti," lanjut Pereira.

Pereira menambahkan bahwa Strand Larsen tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi.

"Saya kenal banyak pemain dalam karier saya, dalam situasi ini, dan mereka meminta saya untuk tidak bermain," katanya. "Tapi dia ingin bermain setiap saat. Dia ingin membantu tim."

"Anda harus siap untuk segalanya, tetapi saya ingin mempertahankan pemain terbaik dan pemain seperti ini bersama kami," pungkasnya. (bbc/Z-1)