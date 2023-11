Ribuan Warga Manchester Ucapkan Selamat Tinggal pada Bobby Charlton

RIBUAN orang memadati jalan di Kota Manchester, Senin (13/11), untuk memberikan penghormatan terakhir kepada legenda Manchester United dan timnas Inggris Bobby Charlton. Di antara massa itu terlihat Alex Ferguson dan Pangeran William. Peraih Piala Dunia 1966 itu, yang dipandang sebagai salah satu pemain terbaik Inggris, meninggal dunia pada 21 Oktober lalu di usia 86 tahun. Warga bertepuk tangan saat kereta jenazah melewati kandang Manchester United, Old Trafford, dalam perjalanan ke Katedral Manchester untuk misa yang merayakan kehidupan Charlton. Baca juga: Menang Lawan Luton, Ten Hag: Kami Membutuhkan Kemenangan dan Kami Mendapatkannya Mobil jenazah itu berjalan melewati patung Unity Trinity yang menampilkan citra Chartlon, Denis Law, dan George Best saat para pemain Manchester United U-18 dan U-21 membentuk pagar betis. Di atas tembok East Stand ditampilkan dua foto raksasa, satu menampilkan Charlton saat masih bermain sementara satu saat legenda itu sudah di masa tuanya. Foto itu mengapit tulisan yang berbunyi, "Sir Bobby Charlton, 1937-2023, selamanya dicintai." Sekitar 1.000 tamu undangan, termasuk mantan manajer Manchester United Ferguson, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate, dan Pangeran William, yang merupakan Presiden Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) hadir di misa penghormatan untuk Charlton, termasuk sejumlah pemain dan mantan pemain Inggris. Baca juga: Ten Hag Optimistis Peruntungan Manchester United akan Berubah Mantan kapten Manchester United Bryan Robson, berbicara sebelumi misa itu kepada BBC mengatakan, "Untuk menjadi pemain yang memenangkan Piala Dunia, Liga Champions, dan menikmati karier yang sukses, And aharus menjadi orang yang luar biasa untuk itu." "Namun, Sir Bob bukan hanya pemain hebat namun juga orang yang hebat, yang kerap menyediakan waktunya untuk banyak orang," lanjutnya. Charlton merupakan anggota kunci timnas Inggris yang menjadi juara Piala Dunia 1966. Dia telah tampil 106 kali untuk the Three Lions dan mencetak 49 gol. Dia juga meraih sukses di tingkat klub bersama Manchester United, yang menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan Liga Champions pada 1968, satu dekade setelah dia selamat dari kecelakaan pesawat di Muenchen, yang menewaskan delapan rekan setimnya. Charlton bermain di 758 laga dan mencetak 249 gol untuk Manchester United antara 1956 dan 1973. Dia memegang rekor untuk jumlah laga dan gol untuk Setan Merah sebelum dipatahkan oleh Ryan Giggs dan Wayne Rooney. Chartlon, yang memenangkan Ballon d'Or pada 1966, kembali ke Manchester United sebagai direktur pada 1984 dan tetap menjadi figur penting di Old Trafford hingga usia tua. (AFP/Z-1)

RIBUAN orang memadati jalan di Kota Manchester, Senin (13/11), untuk memberikan penghormatan terakhir kepada legenda Manchester United dan timnas Inggris Bobby Charlton. Di antara massa itu terlihat Alex Ferguson dan Pangeran William.

Peraih Piala Dunia 1966 itu, yang dipandang sebagai salah satu pemain terbaik Inggris, meninggal dunia pada 21 Oktober lalu di usia 86 tahun.

Warga bertepuk tangan saat kereta jenazah melewati kandang Manchester United, Old Trafford, dalam perjalanan ke Katedral Manchester untuk misa yang merayakan kehidupan Charlton.

Mobil jenazah itu berjalan melewati patung Unity Trinity yang menampilkan citra Chartlon, Denis Law, dan George Best saat para pemain Manchester United U-18 dan U-21 membentuk pagar betis.

Di atas tembok East Stand ditampilkan dua foto raksasa, satu menampilkan Charlton saat masih bermain sementara satu saat legenda itu sudah di masa tuanya. Foto itu mengapit tulisan yang berbunyi, "Sir Bobby Charlton, 1937-2023, selamanya dicintai."

Sekitar 1.000 tamu undangan, termasuk mantan manajer Manchester United Ferguson, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate, dan Pangeran William, yang merupakan Presiden Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) hadir di misa penghormatan untuk Charlton, termasuk sejumlah pemain dan mantan pemain Inggris.

Mantan kapten Manchester United Bryan Robson, berbicara sebelumi misa itu kepada BBC mengatakan, "Untuk menjadi pemain yang memenangkan Piala Dunia, Liga Champions, dan menikmati karier yang sukses, And aharus menjadi orang yang luar biasa untuk itu."

"Namun, Sir Bob bukan hanya pemain hebat namun juga orang yang hebat, yang kerap menyediakan waktunya untuk banyak orang," lanjutnya.

Charlton merupakan anggota kunci timnas Inggris yang menjadi juara Piala Dunia 1966. Dia telah tampil 106 kali untuk the Three Lions dan mencetak 49 gol.

Dia juga meraih sukses di tingkat klub bersama Manchester United, yang menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan Liga Champions pada 1968, satu dekade setelah dia selamat dari kecelakaan pesawat di Muenchen, yang menewaskan delapan rekan setimnya.

Charlton bermain di 758 laga dan mencetak 249 gol untuk Manchester United antara 1956 dan 1973. Dia memegang rekor untuk jumlah laga dan gol untuk Setan Merah sebelum dipatahkan oleh Ryan Giggs dan Wayne Rooney.

Chartlon, yang memenangkan Ballon d'Or pada 1966, kembali ke Manchester United sebagai direktur pada 1984 dan tetap menjadi figur penting di Old Trafford hingga usia tua. (AFP/Z-1)