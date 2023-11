Cedera, Pulisic dan Weah tidak Dipanggil Timnas AS

GELANDANG AC Milan Christian Pulisic dan penyerang Juventus Timothy Weah tidak dipanggil timnas Amerika Serikat (AS) untuk laga kualifikasi Liga Negara CONCACAF melawan Trinidad dan Tobago. Pelatih timnas AS Gregg Berhalter telah mengumumkan 24 pemain untuk laga tersebut dan nama Pulisic serta Weah tidak ada di dalamnya. "Cedera mereka tidak serius namun hal itu telah membuat mereka tidak berpartisipasi untuk laga kali ini," ujar Berhalter. Baca juga: Mantan Kapten Timnas AS Michael Bradley akan Pensiun di Akhir Musim MLS "Kami melihat mereka berada dalam jalur untuk kembali bermain dengan segera." AFP/Louis Grasse/Getty Images--Penyerang timnas AS Timothy Weah "Kami akan beradaptasi. Kami akan menurunkan pemain yang siap dan bisa membawa pengaruh positif untuk tim," lanjutnya. Pulisic ditarik keluar di masa injury time saat AC Milan menang 2-1 atas Paris Saint-Germain di laga Liga Champions, Rabu (8/11) dini hari WIB setelah mengalami cedera kaki. Baca juga: Berhalter Umumkan Skuat Timnas AS, tidak Ada Nama Reyna Adapun Weah telah absen sejak mengalami cedera hamstring kala membela Juventus melawan Verona di laga Serie A, bulan lalu. Berhalter juga kehilangan pemain penting lainnya, gelandang Tyler Adams, yang dipastikan absen hingga Februari karena cedera. AS akan menghadapi Trinidad dan Tobago di Austin, Texas pada 16 November sebelum menghadapi lawan yang sama di Port of Spain, empat hari kemudian. (AFP/Z-1)

GELANDANG AC Milan Christian Pulisic dan penyerang Juventus Timothy Weah tidak dipanggil timnas Amerika Serikat (AS) untuk laga kualifikasi Liga Negara CONCACAF melawan Trinidad dan Tobago.

Pelatih timnas AS Gregg Berhalter telah mengumumkan 24 pemain untuk laga tersebut dan nama Pulisic serta Weah tidak ada di dalamnya.

"Cedera mereka tidak serius namun hal itu telah membuat mereka tidak berpartisipasi untuk laga kali ini," ujar Berhalter.

Baca juga: Mantan Kapten Timnas AS Michael Bradley akan Pensiun di Akhir Musim MLS

"Kami melihat mereka berada dalam jalur untuk kembali bermain dengan segera."

AFP/Louis Grasse/Getty Images--Penyerang timnas AS Timothy Weah

"Kami akan beradaptasi. Kami akan menurunkan pemain yang siap dan bisa membawa pengaruh positif untuk tim," lanjutnya.

Pulisic ditarik keluar di masa injury time saat AC Milan menang 2-1 atas Paris Saint-Germain di laga Liga Champions, Rabu (8/11) dini hari WIB setelah mengalami cedera kaki.

Baca juga: Berhalter Umumkan Skuat Timnas AS, tidak Ada Nama Reyna

Adapun Weah telah absen sejak mengalami cedera hamstring kala membela Juventus melawan Verona di laga Serie A, bulan lalu.

Berhalter juga kehilangan pemain penting lainnya, gelandang Tyler Adams, yang dipastikan absen hingga Februari karena cedera.

AS akan menghadapi Trinidad dan Tobago di Austin, Texas pada 16 November sebelum menghadapi lawan yang sama di Port of Spain, empat hari kemudian. (AFP/Z-1)