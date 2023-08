Rumor: Ansu Fati Berlabuh di Brighton

BRIGHTON and Hove Albion dikabarkan berhail mendatangkan Ansu Fati dari Barcelona, hanya berselang beberapa jam usai Tottenham Hotspur dikabarkan akan mendatangkan sang pemain dengan status pinjam.

Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano, melalui Twitter, dilansir Kamis (31/8), menyatakan Brighton telah 'here we go' untuk mendapatkan Fati dengan status pinjaman tanpa opsi beli yang sekaligus memupuskan harapan Spurs untuk menambah penyerang baru milik Blaugrana tersebut.

"Ansu Fati ke Brighton, here we go! Kesepakatan sudah terjalin antara #BHAFC dan Barca seperti yang diungkapkan sebelumnya, kesepakatan lisan kini telah selesai," tulis Romano.

Pada kesepakatan itu, The Seagulls menanggung sebagian besar gaji penyerang 20 tahun itu selama satu musim ke depan.

Romano menambahkan, pemain berkebangsaan Spanyol itu akan terbang ke Brighton pada Kamis waktu setempat untuk menandatangani kontrak sebelum deadline transfer Liga Inggris ditutup pada 1 September pukul 23.00 waktu setempat.

"Perjalanan dipesan pada hari Kamis, Brighton ingin ditandatangani secepatnya," tambahnya.

Fati telah bermain untuk tim utama El Barca sebanyak 112 kali di semua kompetisi dengan melesakkan 29 gol dan 10 assists, serta membantu timnya menangkan La Liga 2022/2023, Copa del Rey 2021/2022, dan Supercopa de Espana 2022/2023.

Pada level timnas, Fati memiliki sembilan penampilan bersama timnas Spanyol sejak debutnya pada 3 September 2020 ketika menjamu Jerman pada ajang Liga Negara UEFA A Grup 4.

Bersama La Furia Roja, ia memenangkan satu gelar yaitu Liga Negara UEFA 2023 setelah mengalahkan Kroasia pada laga final melalui adu penalti dengan skor 5-4 setelah bermain imbang 0-0 pada waktu normal.

Fati akan menjadi rekrutan ketujuh tim asuhan Roberto De Zerbi itu musim panas ini setelah Joao Pedro (Watford), James Milner (Liverpool), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Igor (Fiorentina), Bart Verbruggen (Anderlecht), dan Carlos Baleba (Lille). (Ant/Z-1)