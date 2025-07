Brighton and Hove Albion Pertahankan Kaoru Mitoma

Gelandang Brighton and Hove Albion Kaoru Mitoma(AFP/Glyn KIRK)

KLUB Liga Primer Inggris Brighton and Hove Albion memastikan mereka akan mempertahankan penyerang sayap Kaoru Mitoma meski banyak klub yang berminat pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Sky Sports, Jumat (4/7), hal itu diungkapkan oleh pelatih Brighton Fabian Hurzeler yang menjelaskan the Seagulls memutuskan mempertahankan pemain terbaik mereka, termasuk Mitoma.

"Mitoma bermain bagus musim lalu, tetapi itu hanya karena kami sebagai klub bekerja sama. Dengan begitu, Anda bisa bersinar sebagai individu. Yang terpenting adalah semua pemain mencoba memahami itu. Mitoma memahaminya musim lalu," ungkap Hurzeler.

Brighton memandang Mitoma sebagai pemain penting mereka dan pada bursa transfer musim panas ini telah menolak tawaran dari klub besar Liga Arab Saudi Al Nassr.

Selanjutnya The Seagulls akan berupaya untuk mempertahankan Mitoma setelah dikabarkan klub raksasa Bundesliga Bayern Muenchen membidik penyerang sayap asal Jepang tersebut.

Hurzeler menjelaskan Brighton sudah memiliki perencaan jelas pada bursa transfer musim panas ini agar keinginan mereka dapat berjalan dengan baik.

"Saya sangat menantikan untuk melihatnya kembali (pada hari Kamis untuk pramusim). Itulah rencananya. Kami berharap untuk terus bekerja dengannya, untuk mencoba meningkatkan kemampuannya karena saya masih berpikir batas kemampuannya belum tercapai," jelas Hurzeler.

"Itu tugas kami, tugasnya, tugas seluruh klub untuk mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain dan itulah yang kami cari di pramusim. Saya yakin dia akan menjadi bagian penting dari kami," pungkasnya. (Ant/Z-1)