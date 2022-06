Liverpool Pertimbangkan Jual Salah

LIVERPOOL dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan menjual Mohamed Salah di bursa transfer musim panas ini. Hal itu terjadi setelah negosiasi kontrak baru menemui jalan buntu.

Kontrak Salah di Anfield tinggal menyisakan satu tahun saja. Namun bintang Mesir itu tak kunjung menyepakati kesepakatan baru yang disodorkan Si Merah.

Ketidakcocokan soal nilai gaji ditengarai menjadi alasan buntunya negosiasi Salah dan Liverpool. Kini, runner-up Liga Champions musim lalu itu siap melegonya.

Saat ini, Salah mendapatkan gaji 240 ribu pound per pekan dan menjadikannya sebagai pemain bergaji tertinggi di Liverpool bersama Virgil van Dijk. Namun, Salah menginginkan nilai kontrak yang setara dengan pemain-pemain dengan gaji terbaik di Liga Primer Inggris. Menurut The Mirror, pemain 30 tahun itu menginginkan 400 ribu pound per pekan, jumlah yang sulit untuk dikabulkan Liverpool.

Liverpool tidak bisa memenuhi permintaan Salah karena akan merusak struktur gaji klub. Kondisi ini membuat Liverpool akan menjual Salah jika menerima tawaran sekitar 60 juta pound.

Beberapa klub dilporkan sedang mamantau perkembangan Salah di Liverpool, termasuk Real Madrid. Kampiun Liga Champions dan La Liga itu berpotensi memasuki pasar untuk memborong penyerang top musim panas ini, terutama setelah kecele Kylian Mbappe memutuskan bertahan di Paris Saint-Germain. (Goal/OL-15)