Real Madrid Batal Datangkan Mbappe

BINTANG Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe tidak akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Kepastian itu setelah klub Spanyol tersebut dilaporkan menarik diri dari negosiasi untuk mendatangkan sang striker.

Negosiasi alot dihadapi oleh Real Madrid untuk mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas ini.

Madrid tidak akan memenuhi tuntutan PSG yang meminta biaya tebusan mencapai 200 juta euro. Mbappe pun akan menghabiskan sisa kontraknya - yang habis hingga 2022.

Los Blancos awalnya memberikan dua tawaran untuk Mbappe dengan nilai terakhir bernilai 170 juta euro sementara 10 juta euro sebagai tambahan.

Raksasa Spanyol itu sempat yakin bahwa tawaran kedua itu akan cukup untuk mendatangkan superstar berusia 22 tahun itu ke Madrid.

Namun PSG yang tetap ngotot mempertahankannya, kesepakatan transfer mungkin sulit disepakati sebelum bursa ditutup pada Selasa (31/8) ini, yang berarti Mbappe akan bertahan di Parc des Princes.

Sementara itu, menurut laporan jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Real Madrid akan meresmikan transfer Eduardo Camavinga dari Stade Rennes pada hari ini, Selasa (31/8).

“Eduardo Camavinga ke Real Madrid. Here We Go. Tawaran telah diterima malam ini oleh Rennes, yakni 31 juta euro plus tambahan. Tes medis sudah selesai malam ini,” kata Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

"Dokumen #DeadlineDay ditandatangani. Resmi hari ini. Camavinga pergi ke Real Madrid sekarang, tidak ada peminjaman. Camavinga memilih Real Madrid ketimbang Man United dan PSG,” lanjut Fabrizio Romano. (Goal/OL-13)

Baca Juga: Ronaldo Bergabung dengan Timnas Portugal