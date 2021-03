Belum Takluk, The Gunners Optimistis Tembus Empat Besar

MANAJER Arsenal Mikel Arteta belum mau menyerah untuk membawa The Gunners tembus empat besar klasemen Liga Primer atau zona Liga Champions. Hal tersebut disampaikan Arteta menjelang lawatan timnya ke kandang Burnley untuk laga pekan ke-27, Sabtu (6/3) malam WIB.

The Gunners saat ini tertahan di posisi kesepuluh dengan poin 37. Arsenal masih memiliki 12 pertandingan lagi. Secara matematis, pasukan yang bermarkas di London, Inggris, tersebut masih punya banyak kemungkinan untuk mengakhiri musim Liga Primer Inggris 2020-2021 di posisi terbaik.

Jika menang melawan Burnley, Arsenal bisa naik satu peringkat untuk mendekati Tottenham Hotspur yang kini berada di posisi kedelapan.

“Tujuannya adalah berangkat dan mengalahkan Burnley,” ucap Arteta dilansir dari laman resmi Arsenal.

“Kami mengejar (posisi empat besar) untuk saat ini tetapi itu tidak berada di tangan kami, satu-satunya hal yang bisa kami kendalikan adalah hasil dan penampilan kami. Kami sudah tentu akan melakukannya lebih baik dari yang sudah kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir,” kata Arteta

Arsenal sudah terlalu lama absen dari Liga Champions. Terakhir kali mereka tampil di turnamen antar klub paling bergengsi di Eropa itu adalah di musim 2016-2017 di mana mereka ketika itu mencapai babak 16 besar. Setelah itu, jatah terbaik mereka adalah Liga Europa.

Arsenal melawat ke Stadion Turf Moor, markas Burnley, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Hal itu bisa terjadi setelah mereka bisa menumbangkan tim peringkat ketiga, Leicester City dengan skor 3-1 di King Power Stadium.

Namun, melawan Burnley di kandang bukan hal mudah bagi The Gunners. Burnley yang saat ini berada di urutan ke-15 klasemen tergolong tim yang sangat sulit ditaklukkan kalau bermain di markas sendiri.

Berdasarkan catatan Whosocred, dalam empat pertandingan home terakhirnya di Liga Inggris, tim besutan Sean Dyche tersebut tak menderita kekalahan. Dalam empat laga kandang terakhirnya itu, Burnley imbang 1-1 vs Brighton, 1-1 vs Fulham, 0-0 vs West Brom, dan 1-1 vs Leicester City.

Tak hanya itu, pada pertemuan pertama di musim ini, Burnley sukses mempermalukan The Gunners 0-1 di Emirates, berkat gol bunuh diri Pierre-Emerick Aubameyang, Desember 2020. Pertandingan terakhir, The Clarets berhasil mengimbangi Leicester City 1-1, Kamis (4/3) dini hari WIB.

"Kami harus bermain seperti saat melawan Leicester di laga berikutnya (Arsenal). Kami memiliki poin yang sangat bagus, jadi kami harus melangkah dengan bertahap dan kembali fokus untuk laga berikutnya, dan mudah-mudahan kami akan mendapatkan satu atau tiga poin," ujar penyerang Burnley, Matej Vydra dilansir laman resmi klub. (Mal/Sportsmole/OL-09)