Sajak-sajak Bulat Okudzhava 

Ilustrasi: MI/Nasheradio

Manusia

Sambil menarik nafas, ia cabut rumput,

alang-alang kering yang bergoyang ria.

Alunan melodi masih terdengar jelas,

lengan perempuan hangati kepalanya.

Bernapas, bernapas – tak cukup bernapas.

Berlindung ia pada ibu – cuma satu,

pada tanah air – hanya satu-satunya;

tangis, derita, tawa, dan siul berpadu.

Diam di jendela, nyanyi hingga malam tiba,

dan habiskan waktu dalam balutan kasih ibu.



Ruangan

untuk KG Paustovsky

Aku suka ini ruangan,

di mana jeritan terdengar

dalam lengkung kendi hijau.

Aku suka ini ruangan

di mana bidah hidup

setara dengan para dewa.

Bagiku, sesuatu hal hanya persoalan lain

agar kau menemukan makna

angin menyapu asap dan sampah,

di mana harum abad keempat belas

dan abad kedua puluh tajam merasuki

seperdua waktu.

Aku suka ini ruangan

tanpa sandiwara dan perhitungan...

melewati tahun demi tahun

aku suka ini ruangan, yang begitu berarti

mungkin sesuatu di dalamnya,

akan datang tepat pada waktunya.



Hari-hari seperti kartu, bercampur –

kedatangan dan permulaan,

apa yang hidup dan apa yang pudar, –

aku melihat betapa mereka mencemooh,

atau mungkin menatap kami penuh kesedihan.

Aku suka ini ruangan,

ada pantai di dalamnya

dekat di hatiku – jangan lupa...

kau butuh sedikit uang

biar hidup lebih bahagia.



Taman

Tahun empat puluh satu. Kabut dingin.

Prajurit terakhir berangkat ke Taman.

Dan menandatangani vonis mati.

Ia berbaring di tepi pantai,

tergeletak paling depan:

kaki – di pasir

kepala – ke gelombang.

Ombak kotor buat ia tak dapat merangkak –

naik perlahan hingga sampai ke leher;

air pasang menarik kembali arus ombak –

penuh lelah ia menjulurkan kepala ke pasir.

Hai, gelombang!

Hentikanlah, jangan menjadi dukun:

tak perlu memikat seorang pria ke Taman...

Kini waktu mengajariku duduk di rumah.

Menuntun untuk melihat melalui celah-celah.

Apa segera atau tidak segera bergegas ke pantai

untuk pertama kalinya aku menangkap peluru dalam pelarian.

Menyapih kebaikan waktu:

serang, serang, suara serak...

di sini kutitip oleh-oleh buatmu, bagikanlah...

dan ingatlah akan kemuraman hati yang susah.

Aku menghitung duri dan mawar agar tak dianggap orang tak berdosa

Menghitung Bella

Aku duduk di April Square.

Sebelumnya ialah bait Allah,

aku tidak berpikir tentang iman,

hanya melirik perempuan berbeda wajah.

Pada simpang musim semi

sesuatu hampir tidak berbau

tiba-tiba bertengger di dahan

dan duduk di hadapanku.

Gaun pendek bermodis,

dalam balutan mantel kuno,

telapak tangan di bawah dagu

serta wajahnya penuh teka-teki.

Saat itu, aku tidak kenal,

dan tidak ingat:

apa pengantin,

atau janda muda.

Usiaku pendek – tidak dimungkiri,

untuk apa umur panjang, namun tidak berguna...

ia seorang penduduk Petersburg

oleh karenanya jiwanya senantiasa abadi.

Berabad-abad berlalu di Rusia,

genderang harapan dipukul bertalu-talu.

Bukan pedang bangsa asing yang ditebas –

melainkan kemuliaan, emas, dan tipu daya.

Berapa pun usianya – kebiasaan sama,

penuh trik, dan perbuatannya...

selalu menjauh dari kemuliaan

ia tinggal di Vasilyevsky.

Aku menghitung duri dan mawar

agar tak dianggap orang tak berdosa.

Memang metamorfosis selalu ada

namun aku tidak terpengaruh apa pun...

Saat melewati Summer Garden

aku melihat bulan naik perlahan

ada sosok Mikhail bersama Alexander,

benar-benar, seperti bermimpi aku dibuat.

Di jalan dan taman,

baik bersayap maupun tak bersayap,

aku mengetahui bahwa orang-orang selalu

memikirkan Alexander dan Michael¹.

Misterius dan manis

paras mereka berdua seolah-olah bersinar hidup

Alexander dan Michael menampakan wajah

sebelum peluru mematikan mereka.

Hai kalian, penyair masa lalu,

pemuda tampan dan pria tua;

katakan padaku, siapa yang menghangatkan

bulu dan puisi kalian?

Aku kembali duduk di bangku taman

perlahan-lahan menenangkan jiwa sendri

bagaimana pun pandangan orang-orang,

membuatku merasa bebas bicara.

Bagaimana kalian sampai di sana?

Dengan sekuat tenaga atau energi...

tak ingin segera aku susuli kalian

sebab sedang dalam pengasingan!

¹ Alexander Pushkin dan Michael Lermontov.



Aku Menghindari Peluru...

Aku menghindari peluru

yang membuat ini langkah pupus.

Aku hanya ingin hidup kembali

di tubuh Krimea yang terlanjur hangus.

Bertumbuhlah menjadi lelaki dewasa

bukan mengepak sayap kecemasan

di belakang punggung sendiri dengan

sayap-sayap patah penuh pengharapan.

Bunga jagung di tembok pembatas,

selamat dari kebakaran

condong

di cabang yang masih hidup,

kehidupan sebelum perang

melihat ke satu arah

dengan kejutan-kejutan.

Sebelum peluru pertama mengarah ke tubuh:

apa aku pengecut?

Sebelum peluru pertama

aku menerjang langsung.

Namun peluru itu bersiul-siul

seseorang diselimuti kematian,

dan bersiap-siap

untuk menerima peluru kedua.

Kawan, kapan kita akan diusir

dari barisan ini?

Jangan menginjak-injak harga diri,

prajurit siap menyerang!

Biarkan mata biru mereka

melihat dan menatap kita

meski kelak semua pergi demi generasi berikutnya.



Aku Tak Pernah Terbang, Tak Pernah Terbang

Aku tak pernah, tak pernah

tak pernah terbang ke angkasa,

tak pernah melihat, tak pernah melihat

kota yang belum kulihat.

Aku tak pernah, tak pernah

tak pernah memahat patung yang belum kupahat,

tak pernah mencinta, tak pernah mencinta

seorang perempuan yang tak kusukai...

Apakah aku berani?

Apa yang bisa kulakukan?

Apakah yang tak bisa kubuat?

Bisakah aku tak berlari?

Ke rumah yang tak kutuju?

Bukankah aku pernah mencintai

seorang perempuan yang tak kucintai?

Tidakkah aku pernah hancur?

Tak akan kupotong simpul

tak akan kulepaskan bundel

dengan kata yang tak kukatakan

lewat lagu yang tak pernah kutulisi

oleh alasan yang tak pernah kulontarkan;

masih pantaskah aku mencintai kamu?

1962

Bulat Shalvovich Okudzhava, penyair, penyanyi, dan penulis lagu berdarah Armenia dan Georgia, lahir di Moskwa, Uni Soviet, 9 Mei 1924 dan wafat di Paris, Prancis, 12 Juni 1997. Novelnya berjudul The Show is Over mendapatkan penghargaan bergengsi dalam Russian Booker Prize pada 1994. Karya Okudzhava telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan diterbitkan di banyak negara di seluruh dunia. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Paris, di mana pada 25 Juni 1995 menjadi konser terakhirnya yang berlangsung di Markas Besar UNESCO. Pada 1997, ia menghembuskan napas terakhirnya di Paris. Nama besar Okudzhava sangat dihormati sebagaimana para penyair legendaris, seperti Alexander Pushkin, Ernst Hoffmann, dan Boris Pasternak. Puisi-puisi di Sajak Kofe diterjemahkan dari bahasa Rusia ke dalam bahasa Indonesia oleh Iwan Jaconiah, penyair, editor puisi Media Indonesia, dan penulis buku kumpulan puisi Hoi!, sebuah kisah tentang diaspora Indonesia di Rusia. (SK-1)