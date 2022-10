Sajak-sajak Sutardji Calzoum Bachri 

KARYA penyair Sutardji Calzoum Bachri selalu mendapatkan tempat tersendiri dalam hati para pembaca tercinta di Tanah Air. Pada edisi kali ini, Sajak Kofe menyajikan kembali puisi-puisi terkenal Sutardji yang sudah dikenal luas di tengah masyarakat. Karya-karya di sini disarikan dalam rangka memeriahkan Festival Bahasa dan Sastra Indonesia 2022 yang digelar Media Indonesia. Kiprah Sutardji sebagai tokoh sastra tak diragukan lagi sebab dia telah mendedikasikan dirinya secara total dalam ranah perpuisian Indonesia.



BAH

airmata ini mata air hari

airmata ini dukakalian kami

airmata ini mutu manikam hati

airmata ini puncak sedih tak sudahsudah

airmata ini intidarah berubah

airmata ini buah segala bah

airmata ini buah hati tumpah

airmata ini guratan sejarah

airmata ini luap doa duafah

airmata ini matamata nurani

airmata ini tanahair kami

2008



Doa

untuk Muin Akhmad

sanggup nuh melaut

digejolak samudera perih ini?

apa tongkat musa mampu

menyibak lautan bencana ini

bukan domba bukan ternak

sungguh para ismail bayi

kanak mudamudi

tuatui

tenggelam

ya Tuhan

kuatkan selamatkan bangsaku

dari derita beberapa nabi

2005-2008



Wahai Pemuda Mana Telurmu?

Apa gunanya merdeka

Kalau tak bertelur

Apa guna bebas

Kalau tak menetas

Wahai bangsaku

Wahai pemuda mana telurmu?

Kepompong menetaskan kupu kupu

Kuntum jadi bunga

Putik jadi buah

Buah menyimpan biji

Menyimpan mimpi

Menyimpan pohon dan bunga-bunga

Uap terbang

Menetas awan

Mimpi jadi,

Sungai pun jadi

Menetas jadi

Hakekat lautan

Setelah kupikir pikir

Manusia ternyata

Burung berpikir

Setelah kurenungrenung

Manusia ternyata burung yang merenung

Setelah bertafakur

Tahulah aku manusia harus bertelur

Dari burung keluar telur

Lantas telur menjadi burung

Ayah menciptakan anak

Anak melahirkan ayah

Ayo Garuda

Ayo para pemuda

Menetaslah

Lahirkan lagi bapak

Bangsa ini

Seperti dulu

Para pemuda

Bertelur emas

Menetaskan kalian¹

Dalam sumpah mereka

Jakarta, 7 Agustus 2010

¹ sebelumnya kau, diganti oleh penyair menjadi kalian.



Tanah Air Mata

Tanah airmata tanah tumpah darahku

Mata air airmata kami

Air mata tanah air kami

Di sinilah kami berdiri

Menyanyikan airmata kami

Dibalik gembur subur tanahmu

Kami simpan perih kami

Dibalik etalase megah gedung-gedungmu

Kami coba sembunyikan derita kami

Kami coba simpan nestapa

Kami coba kuburkan duka lara

Tapi perih tak bisa sembunyi

Ia merebak kemana-mana

Bumi memang tak sebatas pandang

Dan udara luas menunggu

Namun kalian takkan bisa menyingkir

Kemana pun melangkah

Kalian pijak air mata kami

Kemana pun terbang

Kalian hinggap di air mata kami

Kemana pun berlayar

Kalian arungi air mata kami

Kalian sudah terkepung

Takkan bisa mengelak

Takkan bisa kemana pergi

Menyerahlah pada kedalaman air mata kami

2002

Kami Tahu Asal Jadi Kau

asal sebab kembali sebab

asal tanah pulang ketanah

asal darah ke mula darah

asal tahu muasal tahu

kami tahu asal jadi kau

kau jadi dari duka kami

yang kau jadikan kudakau

kau jadi dari hati kami

yang kau niatkan sukasukakau

kau jadi dari suara kami

yang kau nyanyikan iramakau

kau jadi dari harihari kami

yang kau hurahurakan semaukau

kau jadi dari mufakat kami

yang kau khianati dengan muslihatkau

asal sebab ke bab sebab

asal tanah ke zarah tanah

asal perih ke patah janji

asal jadi ke balik jadi

asal abad ke mula hari

asal duka ke padam caya

kami tahu asal jadi kau

kau jadi dari ayat kami

yang kau sampaikan tafsirankau

kau jadi dari bahasa kami

yang kau hajatkan maknakau

kau jadi dari kuasa kami

yang kau genggam semaukau

kau jadi dari angan kami

yang kau lantas angankau

kau jadi dari lagu kami

yang kau jadikan gulagulakau

sehebat hebat raja muslihat

takkan dapat ngalahkan rakjat mukjizat

airmata kami jadikan lautan

membenam engkau sedalamdalam

ya kami jadikan tak

tak lagi kuasa yang kau kenyam

diam jadi gempita serapah

mengenyah engkau ke balik zaman

anak menjadi tongkat menghalau engkau kekelam lautan

pulanglah kau ke asal pulang

pulang ke asal kau

pulang ke hunian bunian

pulang ke reban jembalang

kembali ke telur setan!

tak lagi lugu kami netaskan kau

tak

tak hendak kuasa kami netaskan kau lagi

tak

tak siang tak malam kami tak erami kau

tak

tak undangundang kami mau diselangkangi lagi

tak

takkan lengah anakanak kami

tak

guru kalbu kitab sejarah

ngajarkan mereka takkan netaskan kau

tak

wahai musang berbulu amanah

wahai ular berkulit nalar

wahai lintah berbulu pemerintah

wahai taring bersungging senyum

wahai zalim berucap salam

puah!

masuk engkau ke telur setan!

1998



Jembatan

sedalamdalam sajak takkan mampu menampung airmata bangsa.

Katakata telah lama terperangkap dalam basa basi dalam teduh pakewuh

dalam isyarat dan kilah tanpa makna

maka lebih baik aku membaca wajah orang berjuta

wajah orang-orang yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota

wajah yang tergusur

wajah yang ditilang malang

wajah para pemuda yang matanya

letih menyimak daftar lowongan kerja

wajah yang tercabikcabik dalam

pengap pabrik

wajah yang disapusapu sepatu

wajah legam para pemulung

yang memungut remahremah pembangunan

wajah yang hanya mampu jadi

sekedar penonton etalase indah

diberbagai plaza

wajah yang diamdiam menjerit

melengking melolong mengucap

tanah air kita satu

bangsa kita satu

bahasa kita satu

bendera kita satu

tapi wahai saudara satu bendera

kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh diantara kita?

sementara jalanjalan raya mekar dimanamana menghubungkan kota-kota, jembatanjembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah

yang ada, tapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang

diantara kita?

di lembah-lembah kusam pada pucuk tulang kersang dan otot linu

mengerang mereka pancangkan koyak moyak bendera hati di pijak

ketidakpedulian pada saudara.

gerimis tak mampu menguncupkan kibarnya.

lalu tanpa tangis mereka menyanyi

padamu negeri

airmata kami

1998



Belajar Membaca

kakiku luka

luka kakiku

kakikau lukakah

lukakah kakikau

kalau kakikau luka

lukakukah kakikau

kakiku luka

lukakaukah kakiku

kalau lukaku lukakau

kakiku kakikaukah

kakikaukah kakiku

kakiku luka kaku

kalau lukaku lukakau

lukakakukakiku lukakakukakikaukah

lukakakukakikaukah lukakakukakiku

1979



David Copperfield, Realities '90

aku dipukau David Copperfield¹

aku dicekam Houdini

aku terkagum sama pesulap kakap

aku terperangah melihat pesulap

ngubah derita jadi gedung gemerlap

aku tercengang menyaksikan

luka jadi waduk raksasa

aku terkesimak menyimak mereka

menyulap suara

jadi seperti suara kita

aku terkesiap pada tongkat ajaibnya

dari jarak jauh bisa

mengetuk kepala siapa saja

tak habis heran aku

sepasang mata pesulap sihir

dapat mengawasi kita

dimanamana

aku heran nonton pesulap

mampu mengkristalkan airmata kita

jadi etalase indah

di berbagai plaza

aku kagum pesulap

yang bikin rimba

jadi emas

membuat hutan

jadi pasir

Allah

inilah tardji

terperangah takjub

heran daif

terasing tumpul dan takut

di negeri sulapan.

¹ Tahun 90'an pesulap besar David Copperfield datang ke Jakarta mementaskan Illusions '90.

Sutardji Calzoum Bachri, penyair nasional, lahir di Indragiri Hulu, Riau, 24 Juni 1941. Dia dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia dan diberi gelar Datuk Seri Pujangga Utama. Peraih The S.E.A. Write Award (1979) dari Kerajaan Thailand, peraih Anugerah Sastra Majelis Sastra Asia Tenggara (2006) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dan peraih Anugerah Seni Akademi Jakarta (2007). Pada musim panas 1974, Sutardji pernah mengikuti International Poetry Reading di Rotterdam, Belanda. Kemudian ia terpilih mengikuti seminar International Writing Program di Universitas Iowa, Iowa, Amerika Serikat, pada Oktober 1974 hingga April 1975. Sejumlah sajaknya telah diterjemahkan Harry Aveling ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi puisi Arjuna in Meditation (Kolkata, India, 1976), Writing from the World (Amerika Serikat), Westerly Review (Australia) dan dalam dua antologi puisi berbahasa Belanda: Dichters in Rotterdam (Rotterdamse Kunststichting, 1975) dan Ik wil nog duizend jaar leven, negen moderne Indonesische dichters (1979). Empat sajaknya yakni Shang Hai, Solitude, Batu, dan Tanah Air Mata diterjemahkan ke bahasa Rusia oleh Victor Pogadaev dan dimuat dalam antologi puisi Mencari Mimpi (Moskwa, 2016). Buku kumpulan puisi teranyar Sutardji berjudul Kecuali (2021). Sehari-hari bergiat sastra di Bekasi dan Jakarta. (SK-1)