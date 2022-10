Sajak-sajak Putu Oka Sukanta 

Penyair Putu Oka Sukanta. (MI/Vicky Gustiawan)

Roti

Dua roti seperti punggung

kembar kerbau tidur, putih, coklat.

Kutelisik di kardusnya, tidak ada,

kulepas pembungkusnya, gak ketemu.

Ah, ini menggoda.

Awan dan langitkah,

atau gerimis di antara terikkah,

si pengirim roti itu?

Yang telah menyatu dengan dagingku,

buah persahabatan dan kesetiakawanan.

Halo, halo, siapa itu?

Rawamangun, 27 Januari 2022



Paket

Dapat paket

dari ketulusan

Tak terbayar harga

berapapun uang yang ada

Bulan berendam badan di tempayan

mencerna makna ketulusan.

Rawamangun, 26 Januari 2022



Puisi Fatamorgana

Hasil diskusi menjelang pagi,

setelah bermalam berhari hari.

Minum kopi

pertajam visi,

palu diketok:

Aksi

buruh tani beramai

menggigiti oligarki

yang cekikikan geli.

Suaranya tegas mengancam,

"Masih jam kerja, jangan bercanda,

kalo tidak, dirumahkan saja!"

Oligarki bercakak pinggang.

Dari depan tampak pengusaha,

dari belakang jelas penguasa.

Kukira samudera lepas,

ternyata gelombang hawa panas.

Rawamangun, 24 Maret 2022



Luka Bangsa

Tak seorang boleh berkata

tak seorang berani bicara

dituntunnya orang tidak buta itu

yang tidak dapat melihat apa apa

matanya diplester, tangannya

dilipat kebelakang dikunci mati,

sampai senapan mesin merobohkannya ke dalam liang.

Bunga bunga rontok menangis

anak negeri menancapkan berbagai senjata di dada zaman

buah simalakama kehabisan

ditelan gemuruh yang sepi.

Berdendang dendang menyanyikan kemenangan

mengusung monumen

di antara sedu sedan ditelan kegundahan

dari generasi ke generasi,

luka bangsa

luka zaman

hanya mengatup ditutup nanah,

disiram minyak wangi

luar negeri

Rawamangun, 1 April 2021



Surat Kepada Aung San Suu Kyi

Kudengar bintang-bintang menyilaukan

kemerjap di pundak

memutar balik Burma menjadi purba

dan engkau digelandang ke penjara,

rakyat murka melawan junta.

Maka kutulis surat ini,

kepadamu lewat telepati

supaya terhindar dari mata-mata

yang banyak punya mata,

dikawal penembak tersembunyi.

Seperti juga Dewi Saraswati engkau Aung San Suu Kyi

banyak orang memahami

pembawa bara dalam sunyi

apa yang engkau derita di sana

menembus sumsum tulangku di sini,

satu rasa maka kukirim aroma melati

dari Bali meneguhkan pilihan hati

lewat telepati, penembak jitu kita kelabui

ah mekong nan indah

janganlah mengalirkan darah.

Rawamangun, 29 Maret 2021



Teringat Mbak Toeti Heraty

Seperti gerimis

membasuh rengkah tanah,

melejitkan bahagia pertemanan

kami duduk berdua di kamar tamu

di satu waktu berbincang masa lalu.

Ia minta aku menunjukkan KTP,

dipandanginya lamat lamat

"Katanya ada kode ET,

di mananya?"

aku menunjukkan huruf ET, di akhir deretan nomer yang panjang.

Ia berkedip, mata jelinya menangkap sejarah

yang menikam harkat.

Dengan berdengus marah ia,

melempar KTP ke lantai,

"KTP jelek begini kok dibawa bawa!?"

Ia membaca

mata yang bisu.

Kemudian kami terbang hinggap,

terbang hinggap

di dahan, dahan,

awan,

di belantara harapan.

Teringat mbak Toeti,

teringat bergantian menyendok nasi gudeg di satu piring,

diramaikan potongan tawa ngomongin lawan dan kawan,

maka rasa gudeg tambah gurih.

Mbak Toeti sudah berangkat,

entah ke mana namanya,

yang tidak tertera dalam peta,

kakiku tertambat di tiang rumah

menghindar sergapan corona.

teringat Mbak Toeti,

teringat langkah pagi.

Rawamangun, 18 Juni 2021



Ketika

Ketika menerima penghargaan,

kuhitung berapa manusia

telah kucabut nyawanya

ketika ia berteriak merdeka,

kubungkam dengan senjata

ketika lapar aku pergi ke toilet.

Rawamangun, 15 Agustus 2021



Bintangmu di Pundak

Siapa memberimu bintang

di pundak mengejek

pasti tidak memetik dari langit

baunya amis dari tulang belulang.

Rawamangun, 16 November 2021



Aku Selalu Melamun

Aku selalu melamun

ketika menonton Dialita

melantunkan sejarah

di dalam dirinya

marah dan kangen

dirawat di belakang terali

semangat menyala

dirantai ketidakberdayaan

didengungkan nada nada

aku selalu melamun

diterbangkan Dialita

ke angkasa tanpa tepi

kekosongan dalam bui

engkau lantunkan dirimu

dalam sejarah bangsa

Rawamangun, 2 Februari 2021



Persahabatan

Banyak orang berseliweran

mesam mesem silih berganti

bergegas memburu dirinya sendiri

kudengar suara menyapa dari luar

"kamu sehat?"

"ya sehat, aku baru bangun

dari jatuh cinta."

Ketika kubuka pintu

ia menerobos masuk

terang pagi hangat memeluk.

Rawamangun, 7 Mei 2020



Malam

Sekarang malam menjadi jauh,

sesekali saja melambaikan tangan,

tanpa berseru,

tanpa membisikan sesuatu

seperti dulu-dulu.

Sekarang malam mengasingkan diri.

Rawamangun, 23 September 2020

Putu Oka Sukanta, sastrawan, lahir di Singaraja, Bali, 29 Juli 1939. Telah menerbitkan sejumlah buku, baik kumpulan puisi, cerpen, maupun novel. Kumpulan puisi: Selat Bali (1982), Salam (1986), Tembang Jalak Bali (1986), Matahari Tembok Berlin (1992), Surat Bunga dari Ubud (2008), dan Bulan di atas Belo (2014). Kumpulan cerita pendeknya: Keringat Mutiara (1990), Rindu Terluka (2005), Bukan Kematian (2006), Lies Loss and Longing (2014), Takkan Melupakanmu (2012), dan Tutur Wani (2022). Novelnya: Merajut Harkat (1999), Di Atas Siang Di Bawah Malam (2004), Buruan (2009), Istana Jiwa (2012), dan Celah (2018). Ia pernah ditahan Orde Baru selama 10 tahun tanpa proses hukum dikarenakan menjadi anggota Lekra (1966-1976). Menerima sejumlah penghargaan sastra internasional, antara lain NEMIS Prize dari Chili untuk cerita pendeknya Luh Galuh, International Human Rights Watch New York (2012), Herb-Feith Human Rights Education Australia (2016), dan Lifetime Achievement Award dari Ubud Writers and Readers Festival 2022. Puisi-puisi di Sajak Kofe disajikan dalam rangka merayakan Festival Bahasa dan Sastra Media Indonesia 2022. Sehari-hari bekerja sebagai ahli akupuntur di Jakarta. Kini, sedang mempersiapkan penerbitan buku terbarunya berjudul Puisi Isolasi dalam dwi bahasa. (SK-1)