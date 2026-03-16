Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 18 Maret 2026 dan Doa Akhir Ramadan

Memasuki hari ke-28 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kini berada di penghujung bulan suci. Mengingat pentingnya waktu sahur di hari-hari terakhir, ketepatan waktu imsak menjadi sangat krusial agar ibadah puasa tetap sah dan optimal.

Jadwal Imsakiyah Jabodetabek (Rabu, 18 Maret 2026 / 28 Ramadan 1447 H)

Berikut adalah jadwal imsakiyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang dirangkum berdasarkan data resmi jadwal shalat:

Wilayah Imsak Subuh Maghrib (Buka) DKI Jakarta 04:32 WIB 04:42 WIB 18:08 WIB Kota Bogor 04:33 WIB 04:43 WIB 18:12 WIB Kota Depok 04:32 WIB 04:42 WIB 18:08 WIB Kota Tangerang 04:33 WIB 04:43 WIB 18:09 WIB Kota Bekasi 04:31 WIB 04:41 WIB 18:07 WIB

Doa Menjelang Akhir Ramadan

Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus bagi umatnya saat akan berpisah dengan bulan Ramadan. Doa ini dipanjatkan agar puasa yang dijalani tidak menjadi yang terakhir, dan jika memang ditakdirkan sebagai yang terakhir, kita memohon agar dijadikan hamba yang dirahmati.

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَامِنَا إِيَّاهُ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِيْ مَرْحُوْمًا وَ لاَ تَجْعَلْنِيْ مَحْرُوْمًا "Allahumma laa taj'alhu aakhiril 'ahdi min shiyaminaa iyyaahu, fain ja'altahu faj'alnii marhuuman walaa taj'alnii mahruuman." Artinya: "Ya Allah, janganlah Kau jadikan puasa ini sebagai yang terakhir dalam hidupku. Jika Engkau menjadikannya sebagai yang terakhir, maka jadikanlah aku sebagai orang yang Engkau rahmati dan jangan jadikan aku orang yang terhalang (dari rahmat-Mu)."

Makna Doa Perpisahan Ramadan

Membaca doa ini di akhir bulan Ramadan mencerminkan kerendahan hati seorang hamba. Para ulama menyebutkan bahwa akhir Ramadan adalah saat-saat penentuan (khatimah). Dengan memohon rahmat, kita berharap segala kekurangan selama beribadah di bulan ini dapat tertutupi oleh kasih sayang Allah SWT.

Selain memperhatikan jadwal imsak, pastikan pula Anda telah menunaikan kewajiban Zakat Fitrah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri yang diprediksi akan jatuh dalam beberapa hari ke depan.

