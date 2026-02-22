Jadwal Imsakiyah Jakarta 23 Februari 2026, Waktu Salat Jakarta Hari Ini, Ramadan 1447 H

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari kelima bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta perlu memperhatikan jadwal ibadah agar puasa berjalan lancar. Berikut adalah tabel lengkap jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk Senin, 23 Februari 2026.

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:32 Subuh 04:42 Terbit 05:58 Zuhur 12:10 Asar 15:16 Maghrib (Buka Puasa) 18:16 Isya 19:26

Catatan Redaksi: Jadwal ini merujuk pada data perhitungan astronomis untuk wilayah DKI Jakarta (pusat). Selisih waktu untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berkisar antara 1-2 menit.

Tips Ibadah Hari Ini

Mengingat waktu Maghrib jatuh pada pukul 18.16 WIB, disarankan bagi para pekerja di Jakarta untuk mulai mengatur waktu pulang atau menyiapkan takjil sederhana jika masih berada dalam perjalanan. Tetap jaga kesehatan dengan hidrasi yang cukup saat waktu berbuka hingga sahur nanti.

