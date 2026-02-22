Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsakiyah Jakarta 23 Februari 2026, Waktu Salat Jakarta Hari Ini, Ramadan 1447 H

Media Indonesia
22/2/2026 22:32
Jadwal Imsakiyah Jakarta 23 Februari 2026, Waktu Salat Jakarta Hari Ini, Ramadan 1447 H
Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari kelima bulan suci Ramadan 1447 H, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta perlu memperhatikan jadwal ibadah agar puasa berjalan lancar. Berikut adalah tabel lengkap jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk Senin, 23 Februari 2026.

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 04:32
Subuh 04:42
Terbit 05:58
Zuhur 12:10
Asar 15:16
Maghrib (Buka Puasa) 18:16
Isya 19:26

Catatan Redaksi: Jadwal ini merujuk pada data perhitungan astronomis untuk wilayah DKI Jakarta (pusat). Selisih waktu untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berkisar antara 1-2 menit.

Tips Ibadah Hari Ini

Mengingat waktu Maghrib jatuh pada pukul 18.16 WIB, disarankan bagi para pekerja di Jakarta untuk mulai mengatur waktu pulang atau menyiapkan takjil sederhana jika masih berada dalam perjalanan. Tetap jaga kesehatan dengan hidrasi yang cukup saat waktu berbuka hingga sahur nanti.

 

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved