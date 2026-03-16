Headline
Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Media Indonesia
16/3/2026 22:25
Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 17 Maret 2026 dan Niat Zakat Fitrah
Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 H, ketepatan waktu sahur menjadi kunci utama dalam menjaga stamina ibadah. Berdasarkan data jadwal imsakiyah dari Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa, 17 Maret 2026.

Jadwal Imsakiyah Jakarta & Jabodetabek 17 Maret 2026

Wilayah Imsak Subuh Maghrib
DKI Jakarta 04:32 WIB 04:42 WIB 18:08 WIB
Bogor 04:33 WIB 04:43 WIB 18:12 WIB
Depok 04:32 WIB 04:42 WIB 18:09 WIB
Tangerang 04:33 WIB 04:43 WIB 18:09 WIB
Bekasi 04:31 WIB 04:41 WIB 18:08 WIB

Waktu imsak adalah batas bagi umat Muslim untuk mulai berhati-hati dan segera menyelesaikan aktivitas sahur sebelum kumandang azan Subuh. Disarankan untuk berhenti makan 10 menit sebelum waktu Subuh tiba sesuai dengan jadwal di atas.

Niat Zakat Fitrah dan Ketentuannya

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap jiwa Muslim yang mampu, guna menyucikan diri dan membantu sesama. Berikut adalah bacaan niat yang dapat dilafalkan:

Niat Zakat Fitrah Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakātal fitri ‘an nafsī fardhan lillāhi ta‘ālā.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta‘ala."

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِيْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakātal fitri ‘annī wa ‘an jamī‘i mā yalzamunī nafaqātuhum syar‘an fardhan lillāhi ta‘ālā.

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku secara syariat, fardu karena Allah Ta‘ala."

Besaran zakat fitrah yang berlaku di Indonesia umumnya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Jika dikonversi ke dalam mata uang Rupiah, nilainya disesuaikan dengan harga beras setempat yang ditetapkan oleh BAZNAS atau lembaga zakat resmi di masing-masing wilayah Jabodetabek.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026].



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
LOAD MORE
LOAD MORE
LOAD MORE
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved