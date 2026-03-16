Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 17 Maret 2026 dan Niat Zakat Fitrah

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki fase akhir bulan suci Ramadan 1447 H, ketepatan waktu sahur menjadi kunci utama dalam menjaga stamina ibadah. Berdasarkan data jadwal imsakiyah dari Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa, 17 Maret 2026.

Jadwal Imsakiyah Jakarta & Jabodetabek 17 Maret 2026

Wilayah Imsak Subuh Maghrib DKI Jakarta 04:32 WIB 04:42 WIB 18:08 WIB Bogor 04:33 WIB 04:43 WIB 18:12 WIB Depok 04:32 WIB 04:42 WIB 18:09 WIB Tangerang 04:33 WIB 04:43 WIB 18:09 WIB Bekasi 04:31 WIB 04:41 WIB 18:08 WIB

Waktu imsak adalah batas bagi umat Muslim untuk mulai berhati-hati dan segera menyelesaikan aktivitas sahur sebelum kumandang azan Subuh. Disarankan untuk berhenti makan 10 menit sebelum waktu Subuh tiba sesuai dengan jadwal di atas.

Niat Zakat Fitrah dan Ketentuannya

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap jiwa Muslim yang mampu, guna menyucikan diri dan membantu sesama. Berikut adalah bacaan niat yang dapat dilafalkan:

Niat Zakat Fitrah Diri Sendiri نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى Nawaitu an ukhrija zakātal fitri 'an nafsī fardhan lillāhi ta'ālā. Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala."

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّيْ وَعَنْ جَمِيْعِ مَا يَلْزَمُنِيْ نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى Nawaitu an ukhrija zakātal fitri ‘annī wa ‘an jamī‘i mā yalzamunī nafaqātuhum syar‘an fardhan lillāhi ta‘ālā. Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku secara syariat, fardu karena Allah Ta‘ala."

Besaran zakat fitrah yang berlaku di Indonesia umumnya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Jika dikonversi ke dalam mata uang Rupiah, nilainya disesuaikan dengan harga beras setempat yang ditetapkan oleh BAZNAS atau lembaga zakat resmi di masing-masing wilayah Jabodetabek.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan