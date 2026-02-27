Jadwal Buka Puasa Batam Jumat 27 Februari 2026 Pukul 18.22 WIB, Ini Rilis Resmi Kemenag

Ilustrasi(Freepik.com)

Umat Muslim di Batam dan sekitarnya tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Memasuki hari ke-9 Ramadan yang bertepatan dengan Jumat, 27 Februari 2026, masyarakat kembali menantikan waktu berbuka puasa.

Berdasarkan jadwal imsakiah resmi yang dirilis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Republik Indonesia, waktu Magrib untuk wilayah Kota Batam pada 27 Februari 2026 atau 9 Ramadan 1447 H jatuh pada pukul 18.22 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah merilis jadwal imsakiah dan waktu salat untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau pada Kamis, 26 Februari 2026 atau bertepatan dengan 8 Ramadan 1447 Hijriah. Jadwal tersebut menjadi pedoman resmi bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dan salat lima waktu selama bulan Ramadan.

Petugas dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI menyampaikan bahwa jadwal imsakiyah disusun berdasarkan perhitungan astronomi yang telah disesuaikan dengan koordinat masing-masing daerah.

“Jadwal ini merupakan rujukan resmi yang diterbitkan Kementerian Agama. Kami mengimbau masyarakat untuk mengacu pada jadwal sesuai wilayahnya agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan seragam,” ujar Jamalyah petugas Kemenag Batam, Jumat (27/2).

Ia menjelaskan, adanya perbedaan waktu berbuka di sejumlah daerah di Kepri merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi faktor letak geografis.

Perbedaan Waktu di Sejumlah Daerah Kepri

Selain Kota Batam yang berbuka pada pukul 18.22 WIB, terdapat selisih waktu beberapa menit di kabupaten/kota lain, yakni:

Bintan: 18.21 WIB

Tanjungpinang: 18.21 WIB

Karimun: 18.25 WIB

Lingga: 18.21 WIB

Natuna: 18.03 WIB

Perbedaan tersebut berkisar antara satu hingga beberapa menit.

Aktivitas Ramadan Meningkat

Memasuki pekan kedua Ramadan, aktivitas masyarakat Batam menjelang waktu berbuka mulai meningkat. Sejumlah ruas jalan dipadati warga yang berburu takjil, sementara masjid dan musala semakin ramai dengan kegiatan tadarus serta salat Tarawih berjamaah.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keselamatan, terutama saat terjadi lonjakan arus lalu lintas menjelang Magrib.

Dengan jadwal imsakiyah resmi yang telah dirilis, umat Muslim di Batam dan wilayah Kepri diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk hingga akhir Ramadan 1447 H. (H-2)