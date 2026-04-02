Intervensi Kajari Karo Penangguhan Penahanan Kasus Amsal Christy Sitepu Dipersoalkan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
AKIBAT kasus dugaan korupsi videografer Amsal Christy Sitepu, jajaran jaksa di Kejaksaan Negeri Karo atau Kejari Karo, Sumatra Utara terancam terkena sanksi. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut Kajari Karo Danke Rajagukguk menerbitkan surat untuk intervensi penangguhan penahanan Amsal Sitepu.
Amsal Sitepu sebelumnya telah diberikan penangguhan penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan.
"Saya mendesak Kajari Karo dan staf yang terlibat melakukan intervensi dan propaganda dalam penangguhan penahanan Amsal Sitepu harus diberikan sanksi," ucap Abdullah saat rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (2/4).
Dalam rapat di Komisi III, DPR RI mengundang Amsal Sitepu dan jajaran jaksa di Kejari Karo.
Abdullah menilai kasus Amsal Christy Sietapu mencerminkan sikap penegak hukum yang antikritik.
"Ini akan membuat institusi dan SDM seperti di Kajari Karo menjadi tidak berkembang, tidak dapat mengikuti semangat zaman," cetusnya.
Sementara itu, Danke Rajagukguk, mengakui ada kesalahan prosedur dan administrasi terkait proses penangguhan penahanan Amsal Christy Sitepu.
Danke menjelaskan bahwa tuntutan bermula dari dugaan pengerjaan jasa yang tidak sesuai kontrak penyewaan peralatan selama 30 hari. Unsur jasa editing, cutting, hingga dubbing dalam proyek tersebut dimasukan dalam anggaran yang ditambahkan sehingga dianggap sebagai kerugian negara.
Danke memaparkan bahwa Amsal sempat ditahan sejak 19 November hingga 8 Desember 2025 atas alasan kekhawatiran tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti. Ia menyebut jaksa berpedoman pada Pasal 21 KUHAP lama.
Adapun keterlambatan proses keluarnya Amsal dari rumah tahanan usai putusan pengadilan karena jaksa eksekutor harus menempuh perjalanan darat selama dua jam dari Karo menuju Medan. (Metrotvnews/Ant/H-4
SETELAH divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara, videografer Amsal Christy Sitepu ikut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (2/4).
Kajati Sumut periksa Kajari Karo dan Kasi Pidsus terkait dugaan intimidasi terhadap Amsal Sitepu lewat modus 'Bronis Cokelat'. Simak perkembangan kasus videografer yang baru divonis bebas
Langkah ini diambil menyusul polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu yang menuai sorotan tajam, termasuk dari Komisi III DPR RI.
VIDEOGRAFER Amsal Christy Sitepu atau Amsal Sitepu dinyatakan bebas. putusan tersebut merupakan keadilan bagi para pekerja kreatif
Komisi III DPR RI apresiasi vonis bebas videografer Amsal Sitepu di PN Medan. Habiburokhman tegaskan karya kreatif tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang fisik.
Dalam industri kreatif, standarisasi biaya bersifat subjektif dan didasarkan pada kesepakatan antarpihak.
