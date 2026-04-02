Daftar Perangkat Desa Harus Bayar? KPK Dalami Dugaan Pemerasan di Pati

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam saksi untuk mendalami kasus dugaan pemerasan di Kabupaten Pati, hari ini, 2 April 2026. Mereka semua diminta menjelaskan soal penyerahan uang untuk pendaftaran calon perangkat desa di Pati.
“Para saksi hadir. Penyidik mendalami keterangan terkait proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4).
Sebanyak enam saksi yang diperiksa dalam kasus ini yakni Caper Desa Sukorukun Suyono (SY), Caper Desa Sidoluhur Joko Lastari (JL), Caper Desa Trikoyo Parmin (PMN), Kepala Desa Slungkep Agus Susanto (AS), pihak swasta Mujibur Rokman (MR), dan Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Pati Ari Sih Hartono (ASH).
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber Rembang,” ucap Budi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus pemerasan di Pati, yaitu Bupati nonaktif Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Dalam kasus ini, Sudewo cs disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP. (Can/P-3)
