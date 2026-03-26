Cek Kondisi Andrie Yunus di RSCM, Komnas HAM Kantongi Fakta Medis Dampak Penyiraman Air Keras

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memantau langsung kondisi kesehatan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus (AY), Kamis (26/3/2026).

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari tim dokter spesialis yang menangani luka bakar dan cedera mata korban.

"Kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak RSCM. Kami diterima oleh direktur medis dan tim dokter yang menangani, baik dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim pendukung lainnya," ujar Anis.

Baca juga : Masih Dirawat di RSCM, Komnas HAM Tetapkan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM

Anis menjelaskan bahwa data medis tersebut sangat krusial bagi Komnas HAM dalam menyusun analisis pelanggaran HAM yang terjadi. Ia mengatakan fokus investigasi tidak hanya terpaku pada luka fisik, tetapi juga dampak psikologis jangka panjang yang dialami oleh Andrie Yunus akibat siraman air keras tersebut.

"Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan Komnas HAM terkait dampak medis dan psikologis akibat peristiwa penyiraman zat kimia asam kuat kepada Saudara AY," tambahnya.

Meski telah mengantongi detail kondisi klinis korban, Anis mengatakan Komnas HAM belum dapat memaparkan temuan tersebut kepada publik dalam waktu dekat. Seluruh fakta medis ini akan dilampirkan dengan temuan lapangan lainnya untuk menyusun rekomendasi resmi terkait penuntasan kasus ini.

"Informasi ini sangat kami butuhkan untuk nantinya kami lakukan analisis berdasarkan fakta-fakta yang didapat guna menyusun rekomendasi terkait kasus ini. Terkait materi detailnya, belum bisa kami sampaikan sekarang karena akan disusun dalam rekomendasi terpisah," pungkas Anis. (H-2)