86 CCTV Dipelajari untuk Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KEPALA Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Presiden memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS. Saat ini, penyidik terus mendalami puluhan rekaman kamera pengawas yang telah dikumpulkan.
“Kemarin bapak presiden sudah jelas memerintahkan kita harus mengusut tuntas, tentunya saat ini Polri sedang bekerja,” kata Kapolri di Polda Metro Jaya, Rabu (18/3).
Ia mengungkapkan, sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh.
“Kemarin sudah ditampilkan 86 CCTV dan saat ini itu sedang dilakukan pendalaman, yang jelas tentunya kita tidak berhenti sampai di situ,” ujarnya.
Selain CCTV, polisi juga terus mengumpulkan berbagai alat bukti lain untuk memperkuat pengungkapan kasus.
“Namun juga mencari sumber-sumber informasi, alat bukti lain, barang bukti lain yang kemudian semua kita satukan untuk betul-betul bisa membuat kasus ini menjadi terungkap, ataupun paling tidak menjadi terang benderang,” jelas Kapolri.
Dari hasil penyelidikan sementara, polisi telah mengantongi identitas dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK. Meski demikian, jumlah pelaku diduga lebih dari empat orang. Polisi terus mendalami rangkaian peristiwa dengan menganalisis rekaman CCTV di sejumlah titik serta mengumpulkan keterangan saksi guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Diketahui, aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal pada Kamis, 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.00 WIB. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar 24 persen dan masih menjalani perawatan intensif di RS Cipto Mangunkusumo. (MGN/P-3)
dengan kamera CCTV di Jakarta pelaku kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus seharusnya bisa diidentifikasi dalam waktu singkat sebelumnya beredar wajah pelaku dari AI
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026.
Dishub Jateng membuka posko mudik terpadu yang memantau arus mudik dan balik Lebaran 2026 melalui CCTV 24 jam di titik rawan macet.
Rikwanto memberikan analogi mengenai fungsi CCTV di lingkungan masyarakat. Menurutnya, di era digital saat ini, rekaman kejadian adalah bukti yang tidak terbantahkan.
kuasa hukum Nabilah O’Brien pertanyakan penetapan tersangka kliennya usai viralkan CCTV pencurian. Simak kejanggalan kasus dan kronologi lengkapnya di sini
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
