Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Teridentifikasi, Pemerintah : Proses Sesuai Hukum

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KEPOLISIAN dan TNI telah mengindentifikasi pelaku penyiraman air keras terhadap Aktivis Kontras Andrie Yunus. Empat anggota dari Bais TNI kini diamankan karena diduga terlibat sebagai pelaku. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga negara, siapa pun pelakunya, tidak dapat ditoleransi.
"Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Angga di Jakarta, Rabu (18/3).
Ia juga memberi apresiasi terhadap Polri yang telah mengidentifikasi terduga pelaku penyiram air keras. Saat ini proses penegakan hukum kasus tersebut dibarengi langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang telah mengamankan empat personel dari Bais TNI tersebut.
Angga menilai respons cepat dan profesional aparat penegak hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif.
"Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka," ucap dia.
Ia menekankan bahwa keterlibatan oknum dalam peristiwa tersebut tak mencerminkan citrra institusi secara keseluruhan.
Pemerintah, ujar dia, menghormati langkah TNI dalam penanganan kasus ini secara transparan.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seperti diberitakan, Aktivis Kontras Andrie Yunus disiram air keras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) malam.
Peristiwa itu terjadi setelah Andrie Yunus rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI. (Ant/H-4)
PELAKU penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus diduga melibatkan anggota Bais TNI. Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar administrasi kasus dilakukan cermat
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota Bais TNI.
Simak profil lengkap Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kabais TNI yang memiliki rekam jejak panjang di Kopassus dan Kementerian Pertahanan.
Mengenal BAIS TNI sebagai pilar utama intelijen militer. Pelajari tugas, struktur organisasi, dan perannya dalam menjaga kedaulatan NKRI di sini.
Bea Cukai bersama BAIS TNI berhasil menggerebek pabrik dan gudang pengepakan rokok ilegal di Desa Sentul, Sidoarjo.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
TNI memastikan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
Koalisi Masyarakat Sipil desak pengungkapan aktor intelektual penyiraman air keras Andrie Yunus via peradilan umum. Tolak impunitas di peradilan militer.
Pusat Polisi Militer TNI mengamankan empat anggota Denma BAIS TNI yang diduga terlibat penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
