Kapolda Metro Jamin Ungkap Kasus Air Keras Aktivis KontraS Secara Transparan

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
KAPOLDA Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus secara profesional dan transparan. Ia menjamin bahwa seluruh proses hukum yang berjalan akan dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada fakta hukum yang objektif.
“Polda Metro Jaya berkomitmen untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah didasarkan pada fakta, alat bukti, dan hasil pendalaman penyidik secara objektif,” ujar Asep di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).
Asep juga berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru mengenai pengejaran pelaku dan hasil uji laboratorium forensik kepada publik secara rutin. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memantau langsung kemajuan penanganan perkara tersebut.
“Kami akan menginfokan kembali perkembangan penanganan perkara ini secara berkala dalam waktu sekitar satu hingga dua hari ke depan, sesuai dengan hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan,” tambahnya.
Asep menyadari besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Namun demikian, ia meminta publik untuk tidak menyebarluaskan informasi atau spekulasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Mohon doa dan dukungan agar perkara ini berjalan lancar dan tuntas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026) tengah malam. Saat itu, Andrie dalam perjalanan setelah menyelesaikan rekaman siniar (podcast) terkait kritik remiliterisasi. Akibat serangan ini, Andrie Yunus dilaporkan mengalami luka bakar serius di area wajah, mata, dada, hingga kedua tangan.
(P-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved