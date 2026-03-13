Rismon Sianipar Janji Terbitkan Buku Baru Isinya Ijazah Jokowi Asli

Rismon Sianipar dan Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026).(Antara)

AHLI digital forensik Rismon Sianipar akan menerbitkan buku antitesis dari "Jokowi's White Paper" dan "Gibran End Game" guna mengklarifikasi penelitiannya terdahulu yang isinya meragukan keaslian ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Hal itu ia sampaikan usai menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meminta maaf secara langsung. Pertemuan antara Rismon dan Gibran berlangsung tertutup selama kurang lebih 45 menit di Istana Wakil Presiden, Jumat (13/3/2026).

"Saya memang katakan kepada Mas Wapres, saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap: Jokowi's White Paper dan Gibran End Game. Dan saya minta izin saya tuntaskan di kampung saya di Balige. Saya akan mempublikasikannya," katanya.

Ia menambahkan penulisan buku tersebut setidaknya memakan waktu enam bulan, sehingga diharapkan dapat dipublikasi pada tahun ini.

Kepada wartawan, Rismon mengaku telah menemukan fakta keaslian ijazah Jokkowi, yakni adanya watermarks dan emboss fitur-fitur lainnya dalam dokumen itu menunjukkan konsistensi dengan membandingkan foto ijazah Jokowi yang sempat diunggah kader PSI Dian Sandi Utama.

"Saya sampaikan ada tiga hal utama, emboss ada di pojok kiri bawah, watermark ada, dan fitur itu konsisten dengan apa yang di-upload dengan Dian Sandi Utama. Jangan bilang tidak ada, sedih saya," kata Rismon.

Sementara itu, Gibran yang mengenakan jas biru dongker dan kemeja putih, tampak mendampingi Rismon keluar dari kantor Istana Wakil Presiden. Ia pun sempat berbincang singkat serta menjabat tangan Rismon.

"Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pokoknya kita ini saudaraan. Sudah, enggak ada apa-apa lagi," kata Gibran sembari memeluk Rismon.

Rismon sebelumnya menjadi tersangka atas tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi melalui kanal YouTube Balige Academy yang diunggah Rabu (11/3/2026). (Ant/I-1)