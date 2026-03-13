Ramadan Bulan Penuh Berkah, Jokowi dan Rismon Bermaaf-maafan

Bulan Ramadan Warnai Momen Rismon Sianipar Minta Maaf ke Jokowi: Sebuah Berkah Rekonsiliasi

Bulan Ramadan 2026 tidak hanya menjadi bulan penuh ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi saksi sejarah runtuhnya tembok perselisihan yang telah lama berdiri. Rismon Sianipar, ahli digital forensik yang selama ini vokal terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka yang penuh haru.

"Di bulan yang suci ini, saya menyadari bahwa kejujuran ilmiah harus dibarengi dengan kejujuran hati. Saya memohon maaf kepada Bapak Jokowi dan keluarga atas kegaduhan yang terjadi akibat kekhilafan analisis saya," ujar Rismon dalam pernyataannya.

Keberkahan Ramadan: Meluruhkan Ego dan Dendam

Momen permintaan maaf ini dipandang publik sebagai "Berkah Ramadan" yang nyata. Suasana bulan suci yang penuh ampunan menjadi latar belakang yang kuat bagi Rismon untuk melakukan sowan atau kunjungan kehormatan ke kediaman Jokowi di Solo. Pertemuan tersebut berlangsung hangat, jauh dari kesan formalitas hukum, melambangkan kembalinya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Baca juga : Rismon Sianipar Janji Terbitkan Buku Baru Isinya Ijazah Jokowi Asli

Alasan di Balik Pengakuan dan Permintaan Maaf

Rismon menjelaskan bahwa Ramadan memberinya waktu untuk melakukan kontemplasi dan riset ulang yang lebih mendalam. Berikut adalah poin-poin utama yang mendasari langkah rekonsiliasi tersebut:

Aspek Penjelasan Spiritual Memanfaatkan momentum Ramadan untuk membersihkan diri dari kebencian dan beban moral. Ilmiah Mengakui kesalahan metodologi forensik sebelumnya dan memastikan ijazah Jokowi adalah asli. Sosial Keinginan untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat yang dipicu oleh isu tersebut.

Pelukan Hangat dari Gibran Rakabuming Raka

Tidak hanya kepada Jokowi, Rismon juga menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menunjukkan sikap yang sangat santun dengan memaafkan Rismon sepenuhnya. Pemberian parsel Ramadan dari Gibran kepada Rismon menjadi simbol kuat bahwa hubungan mereka kini telah pulih sebagai sesama anak bangsa.

Gibran menekankan bahwa Ramadan adalah waktu untuk merajut kembali tali silaturahmi yang sempat putus. Sikap ini mendapat apresiasi luas karena menunjukkan contoh nyata kepemimpinan yang pemaaf dan tidak pendendam.

Restorative Justice: Jalan Damai Menuju Idul Fitri

Dengan adanya permintaan maaf ini, pihak kepolisian kini tengah memproses langkah Restorative Justice. Hal ini memungkinkan kasus hukum yang menjerat Rismon diselesaikan di luar pengadilan, mengingat pihak pelapor dan terlapor telah mencapai kesepakatan damai di bulan suci ini.

Kesimpulan

Peristiwa Rismon Sianipar minta maaf kepada Jokowi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberkahan Ramadan mampu menembus sekat-sekat perbedaan politik dan hukum. Kejujuran untuk mengakui kesalahan dan kebesaran hati untuk memaafkan adalah kemenangan hakiki yang sebenarnya di bulan Ramadan ini.