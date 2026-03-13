Akui Ijazah Jokowi Asli, Rismon Sianipar: Kebenaran itu Menyakitkan

Penulis dua buku berjudul "Jokowi's White Paper" dan "Gibran End Game" Rismon Sianipar datang menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meminta maaf secara langsung.(Antara)

AHLI digital forensik Rismon Sianipar tidak takut untuk mengakui keaslian ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). RIsmon mengaku keliru pernah menuduh ijazah Jokowi palsu, namun ia tidak takut untuk meralat tuduhan tersebut meski terasa menyakitkan.

"Iya, asli. Karena apa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, 'truth hurts'. Kebenaran itu menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya tidak mengungkapkannya dan lebih jujur,” kata Rismon di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Penulis dua buku berjudul "Jokowi's White Paper" dan "Gibran End Game" itu datang menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meminta maaf secara langsung. Pertemuan di antara keduanya berlangsung tertutup selama kurang lebih 45 menit.

Baca juga : Gibran Rakabuming Beri Parsel Besar untuk Peneliti Rismon Sianipar

Kepada wartawan, Rismon mengaku telah menemukan fakta keaslian ijazah Jokkowi, yakni adanya "watermarks" dan emboss fitur-fitur lainnya dalam dokumen itu menunjukkan konsistensi dengan membandingkan foto ijazah yang diunggah milik Dian Sandi Utama.

Berdasarkan kajian lebih lanjut selama tiga bulan terakhir, ia berkesimpulan ada jejak stempel yang tidak terlihat pada foto ijazah didapatkan dengan memasukkan variabel geometri pencahayaan, intensitas cahaya dan konklusi dari jenis lensa dalam rekonstruksi pada penelitian terbaru.

Rismon sebelumnya menjadi tersangka atas tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi melalui kanal YouTube Balige Academy yang diunggah Rabu (11/3/2026). (Ant/I-1)