Untuk Capai Tiga Besar pada Pemilu 2029, DPP Partai NasDem Fokuskan Perhatian ke Pulau Jawa

SETELAH 15 hari melakukan perjalanan yang difokuskan di Pulau Jawa, rombongan Safari Ramadan DPP Partai NasDem mengakhiri kegiatannya di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar). Acara buka puasa bersama dan konsolidasi partai berlangsung di Hotel Papandayan pada Sabtu (7/3) malam.

Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustofa yang memimpinSafari Ramadan menyatakan, dalam kunjungannya ke sejumlah daerah, rombongan bersilaturahmi dengan para kader, dengan kiai hingga masyarakat. "Mengapa Jawa? Di Jawa ada 39 Dapil. Pemilu 2024 dari 39 Dapil, 27 terisi, tinggal 12, 4 di Jatim, 3 di Jateng dan 3 di Jabar," terang Saan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRRI ini.

Menurut Saan, ada gap yang luar biasa, ini PR besar yang harus ditangani dan ini instruksi Ketua Umum agar 2029 jadi fokus perhatian seluruh komponen Partai NasDem di seluruh Jawa dan Jawa memang jadi basis lemah Partai NasDem dibanding lainnya.

“Pada pemilu 2029, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menargetkan 100 kursi di DPR RI dan ingin ada di posisi tiga besar, dari tiga pemilu memang belum tercapai 3 besar dan kita juga belum dapat 100 kursi DPR RI, tapi target semakin dekat,” paparnya.

Pada Pemilu pertama kata Saan, jarak terpaut 64 kursi, pemilu kedua kurang 42 kursi dan pemilu ketiga kurang 31 kursi, jadi semakin mendekati dengan target ketua umum. Begitupun dengan posisi, pemilu pertam ke 9, kedua posisi keempat dan pemilu ketiga tetap empat besar, target tiga besar, bukan tidak mungkin tercapai karena perjalanan mendapatkan suara mendekati dari target ketua umum. Kepada para kader NasDem Jabar, Saan meminta agar mereka tetap solid dan memenangkan NasDem juara tiga di Jabar dan di nasional.

“Ini sebuah ikhtiar, ikhtiar yang ditargetkan ketua umum dan target kita bersama membuat NasDem ada di tiga besar. Mari kita kelola partai ini jangan asal-asalan, saya ajak mari kita teguhkan komitmen kita, hati kita untuk tekad bersama 2029 mendatang NasDem Jabar di posisi tiga besar, semua Dapil terisi DPR RI, provinsi dan kabupaten kota,” tandasnya.

Target Tiga Besar di Jabar

Sementara itu Ketua DPW NasDem Jabar, Mamat Rachmat menerangkan pada 2029 mendatang, DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPRRI, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kenati Pemilu masih lama, namun mulai sekarang DPW Partai NasDem Jabar sudah mulai memanaskan mesin parati demi meraih target tersebut.

“Konsolidasi pada Safari Ramadan salah satu cara untuk mengumpulkan 18 DPD yang ada di Jabar. Ini kesempatan buat kita, mudah-mudahan melalui konsolidasi ini dapat rida dan rahmat dari Allah SWT," ucapnya.

Dalam konsolidasi tersebut, Mamat mejelaskan, pihaknya tengah mematangkan kesiapan struktur partai dan kader untuk membawa Partai NasDem menembus tiga besar di Jabar, terutama dalam pembentukan struktur hingga tingkat TPS.

"8 DPRD Provinsi dan RI ini jadi modal kita, seluruh DPD agar evaluasi pengurusnya, mana yang aktif dan mana yang tidak, yang tidak perlu diganti, jangan ada kata tidak enak, karena jika tidak bekerja yang bekerja ini akan kesulitan,” tegasnya. (H-2)