Di Balik Meja Istana: Konsolidasi Prabowo, Jokowi, dan SBY Menjaga Stabilitas Bangsa

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam untuk saling bertukar pandang tentang berbagai isu, termasuk soal geopolitik.(Antara)

Makna Strategis Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan SBY: Konsolidasi Nasional Hadapi Krisis Global

Pertemuan bersejarah terjadi di Istana Merdeka pada Selasa malam, 3 Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan dua pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan sebuah sinyal kuat konsolidasi nasional dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks.

Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan SBY?

Fokus utama diskusi selama hampir empat jam tersebut adalah pembaruan informasi (update) mengenai perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Presiden Prabowo secara terbuka meminta masukan dari para senior mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus diambil Indonesia.

Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:

Ketahanan Energi: SBY secara khusus menyinggung efek perang terhadap harga minyak dunia yang dapat menekan APBN dalam Mata Uang Rupiah.

Stabilitas Ekonomi: Jokowi memberikan perspektif mengenai penguatan pasar domestik di tengah ketidakpastian global.

Posisi Diplomatik: Indonesia tetap berkomitmen pada tatanan dunia yang berdasarkan aturan (rule-based order), meskipun peran PBB dinilai mulai melemah.

Simbolisme Politik dan "The Power of Three" Kehadiran SBY dan Jokowi di sisi kiri dan kanan Prabowo menciptakan citra stabilitas yang sangat dibutuhkan pasar dan investor. Prabowo menyadari bahwa pengalaman SBY dalam menavigasi krisis keuangan 2008 dan kesuksesan Jokowi menjaga ekonomi saat pandemi adalah aset intelektual yang sangat berharga.

Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Pertemuan ini diperkirakan akan memengaruhi kebijakan strategis pemerintah dalam beberapa waktu ke depan, terutama terkait:

Keamanan Pasokan BBM: Langkah antisipasi jika jalur perdagangan global di Selat Hormuz terganggu. Perlindungan Mata Uang Rupiah: Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga daya beli masyarakat dari inflasi impor. Keamanan WNI: Rencana kontingensi untuk perlindungan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Kesimpulan

Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan SBY di awal Maret 2026 membuktikan bahwa kepentingan nasional berada di atas segalanya. Sinergi lintas generasi ini diharapkan mampu membawa Indonesia melewati badai krisis geopolitik dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.