Di Balik Meja Istana: Konsolidasi Prabowo, Jokowi, dan SBY Menjaga Stabilitas Bangsa

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pertemuan bersejarah terjadi di Istana Merdeka pada Selasa malam, 3 Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan dua pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan sebuah sinyal kuat konsolidasi nasional dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks.
Fokus utama diskusi selama hampir empat jam tersebut adalah pembaruan informasi (update) mengenai perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Presiden Prabowo secara terbuka meminta masukan dari para senior mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus diambil Indonesia.
Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
Kehadiran SBY dan Jokowi di sisi kiri dan kanan Prabowo menciptakan citra stabilitas yang sangat dibutuhkan pasar dan investor. Prabowo menyadari bahwa pengalaman SBY dalam menavigasi krisis keuangan 2008 dan kesuksesan Jokowi menjaga ekonomi saat pandemi adalah aset intelektual yang sangat berharga.
Pertemuan ini diperkirakan akan memengaruhi kebijakan strategis pemerintah dalam beberapa waktu ke depan, terutama terkait:
Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan SBY di awal Maret 2026 membuktikan bahwa kepentingan nasional berada di atas segalanya. Sinergi lintas generasi ini diharapkan mampu membawa Indonesia melewati badai krisis geopolitik dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.
|Pertanyaan Populer (FAQ)
|Jawaban
|Kapan pertemuan berlangsung?
|Selasa malam, 3 Maret 2026.
|Apa topik utamanya?
|Mitigasi dampak perang Iran vs AS-Israel.
|Siapa yang absen?
|Megawati Soekarnoputri (berhalangan hadir).
Letkol Teddy Indra Wijaya berperan sebagai Sekretaris Kabinet yang menjaga harmonisasi dan konsistensi kebijakan Kabinet Merah Putih.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
