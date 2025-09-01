NasDem Tegaskan Akun X Sahroni Berdikari Palsu

Headline
FRAKSI Partai NasDem menegaskan bahwa akun X dengan nama Sahroni Berdikari bukan milik Ahmad Sahroni. Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, memastikan akun dengan username @SahroniNasDem tersebut palsu.
"Konten yang dipublikasikan: cenderung provokatif, menyesatkan, serta memuat opini yang berpotensi menimbulkan keresahan publik," kata Viktor dikutip dari laman resmi Partai NasDem, Senin (1/10),
Ia menegaskan, seluruh informasi, opini, maupun pernyataan dari akun palsu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, Fraksi NasDem mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan dari akun palsu.
"Fraksi Partai NasDem mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital," ujarnya.
Pantauan Media Indonesia, akun tersebut kerap menyampaikan unggahan seolah-olah membela diri sebagai Ahmad Sahroni.
Sebelumnya, DPP Partai NasDem telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem. Keduanya dinonaktifkan setelah pernyataan mereka dinilai mencederai perasaan publik. (P-4)
